بث مباشر ودي - مصر (1)-(0) روسيا.. فرصة تضيع على 3 مرات

الخميس، 28 مايو 2026 - 20:53

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد روسيا الودية استعدادا لكأس العالم 2026.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وسيخوض منتخب مصر اللقاء قبل السفر إلى أمريكا لمواصلة معسكره للمونديال.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ق 90+1 تصويبة قوية من محمود صابر يبعدها الحارس ويتابعها إبراهيم عادل ويمنعها الحارس بقدمه ثم تسديدة عبد المجيد أعلى العارضة

ق 85: مشاركة طارق علاء وحمزة عبد الكريم ومحمود صابر وحسام عبد المجيد بدلا من محمد هاني ومهند لاشين وهيثم حسن وياسر إبراهيم

ق 70: مشاركة نبيل عماد بدلا من مرموش

ق 65: جووووووووول عرضية هاني ورأسية زيكو والهدف الأول لمنتخب مصر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: مشاركة هيثم حسن ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل بدلا من أحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور ومحمود حسن "تريزيجيه".

ق 17: تصويبة من مرموش تمر بجوار القائم الأيسر

ق 13: تريزيجيه يهدر من عرضية هاني

ق 4: تمريرة من تريزيجيه وتسديدة ضعيفة من إمام دون خطورة

بداية اللقاء

