بث مباشر ودي - مصر (0)-(0) روسيا.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 28 مايو 2026 - 20:53

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد روسيا الودية استعدادا لكأس العالم 2026.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وسيخوض منتخب مصر اللقاء قبل السفر إلى أمريكا لمواصلة معسكره للمونديال.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

نهاية الشوط الأول

ق 34: مشاركة هيثم حسن ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل بدلا من أحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور ومحمود حسن "تريزيجيه".

ق 17: تصويبة من مرموش تمر بجوار القائم الأيسر

ق 13: تريزيجيه يهدر من عرضية هاني

ق 4: تمريرة من تريزيجيه وتسديدة ضعيفة من إمام دون خطورة

بداية اللقاء

مصر روسيا كأس العالم 2026
