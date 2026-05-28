المصري يعلن توفير حافلات لسفر جماهيره لحضور مواجهة زد في كأس الرابطة

أعلن النادي المصري توفير حافلات لسفر جماهيره لحضور مواجهة زد في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وحقق زد الفوز على المصري بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

وتقام مباراة الإياب يوم الإثنين المقبل 1 يونيو على ملعب السويس الجديد.

وجاء بيان المصري كالآتي:

"يعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي عن مساهمته في توفير حافلات مجانية، لسفر مشجعي النادي المسجلين على منظومة تذكرتي والحاجزين لتذاكر مباراة الفريق أمام زد في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر".

"والمقرر إقامة المباراة على استاد السويس الجديد في الخامسة من مساء الإثنين المقبل الموافق 1 يونيو".

مباراة الذهاب أقيمت اعتباريا على ملعب زد نظرا لإقامة جميع مباريات المصري على ملعب السويس الجديد.

هدف المباراة الوحيد، سجله مصطفى العش بالخطأ في مرمى فريقه وسط اعتراضات على طاقم التحكيم.