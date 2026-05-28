مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة التقدم بطلب لوزارة الرياضة بشأن نفقات المونديال

نفى مصدر من اتحاد الكرة ما يتم تداوله بشأن التقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لتحمل أني نفقات خاصة ببعثات غير البعثة الرسمية.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام روسيا في التاسعة من مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة استعدادا لكأس العالم.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "غير صحيح ما تم تداوله بشأن التقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لتحمل أي نفقات أو ترتيبات خاصة ببعثات غير البعثة الرسمية خلال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026".

وأوضح المصدر "البعثة الرسمية للمنتخب الوطني هي الوحيدة المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويتم تسكينها وتنظيم جميع الأمور الخاصة بها وفقًا للوائح والإجراءات المعمول بها من جانب الاتحاد الدولي".

وشدد المصدر "لم يتم التقدم بأي طلب يتعلق باستضافة أو تحمل تكاليف البعثة الإعلامية أو أي وفود أخرى خارج إطار البعثة الرسمية المعتمدة".

واختتم المصدر تصريحاته "ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة".

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الخميس 21 مايو الجاري في مركز المنتخبات الوطنية.

ويسافر المنتخب يوم 30 مايو الجاري إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض كأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

ويتواجد منتخب مصر في المحموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا