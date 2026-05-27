مباشر نهائي المؤتمر الأوروبي - بالاس (1)-(0) فايكانو.. ماتيتااااا يهدر الثااااني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كريستال بالاس الإنجليزي ضد رايو فايكانو الإسباني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقام المباراة في ملعب لايبزج في ألمانيا في خامس نسخ البطولة.

ق 58: مرتدة سريعة وعرضية من بينو وتسديدة ماتيتا يبعدها الحارس بقدمه ببراعة لركنية

ق 56: القائمين يمنعان ركلة حرة مباشرة من كامادا والثاني يضيع بغرابة شديدة

ق 51: جوووول ماتيتا يسجل الأول لبالاس بمتابعة لتصويبة قوية من مورتون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: عرضية تيريك ميتشيل تمر بجوار القائم

ق 36: توقف اللقاء بسبب إصابة أحد المشجعين في المدرجات

بداية اللقاء