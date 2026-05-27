انتهت BAL - الأهلي (97)-(106) تايجرز.. منافسة على البرونزية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد تايجرز الرواندي في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة رجال BAL.

وتستضيف رواندا منافسات نهائيات البطولة، على صالة كيجالي بالعاصمة الرواندية.

وتغلب الأهلي على داكار السنغالي بنتيجة 87-76 في المباراة الثانية ليعوض خسارة المباراة الأولى بنتيجة 93-90.

بينما تأهل تايجرز الرواندي بعد تخطي الفتح الرباطي المغربي ليحسم مقعده في المربع الذهبي.

وتقام منافسات نصف النهائي من مباراة واحدة بخروج المغلوب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

--

انتهت بفوز تايجرز 106-97.. الأهلي سيخوض لقاء المركز الثالث

ث 0:38: 99-92 لتايجرز

ق 2: 96-86 لتايجرز

ق 4: 89-81 لتايجرز

ق 6: 86-81 لتايجرز

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث 80-76 لتايجرز

ق 1: 74-73 لتايجرز

ق 6: 64-55 لتايجرز

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بالتعادل 50-50

الأهلي يخطف التعادل في الثانية الأخيرة

ق3: 46-38 لـ تايجرز

ق 7: 34-28 لتايجرز

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتعادل 24-24

ق 2: 15-14 للأهلي

بداية اللقاء في الثامنة مساءً.