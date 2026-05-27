بث مباشر BAL - الأهلي (15)-(14) تايجرز.. انطلاق نصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد تايجرز الرواندي في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة رجال BAL.

وتستضيف رواندا منافسات نهائيات البطولة، على صالة كيجالي بالعاصمة الرواندية.

وتغلب الأهلي على داكار السنغالي بنتيجة 87-76 في المباراة الثانية ليعوض خسارة المباراة الأولى بنتيجة 93-90.

بينما تأهل تايجرز الرواندي بعد تخطي الفتح الرباطي المغربي ليحسم مقعده في المربع الذهبي.

وتقام منافسات نصف النهائي من مباراة واحدة بخروج المغلوب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

--

ق 2: 15-14 للأهلي

بداية اللقاء في الثامنة مساءً.