قائمة هولندا - تواجد دي يونج ورايندرز.. وغياب دي ليخت لـ الإصابة

كشف منتخب هولندا عن قائمته لكأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وقرر رونالد كومان مدرب هولندا، استدعاء 26 لاعبا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويغيب عن القائمة كل من: تشافي سيمونز جناح توتنام، وماتياس دي ليخت مدافع مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

وشهد فيديو إعلان القائمة مشاركة العديد من نجوم المنتخب الهولندي على رأسهم فيرجل فان دايك مدافع ليفربول وصديقه ريان جرافينبيرخ وكودي جاكبو.

وجاءت قائمة هولندا كالآتي:

حراسة المرمى: بارت فيربروخين (برايتون) - مارك فليكين (باير ليفركوزن) - روبين رويفس (سندرلاند).

الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) - ناثان آكي (مانشستر سيتي) - ميكي فان دي فين (توتنام) - يورين تيمبر( أرسنال) - كوينتن تيمبر(مارسيليا) - دنزل دومفريس (إنتر) - يوريل هاتو (تشيلسي) - يان بول فان هيكه (برايتون).

الوسط: فرينكي دي يونج (برشلونة) - تيون كوبمينيرز (يوفنتوس) - تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي) - مارتن دي رون (أتالانتا) - ريان جرافنبرخ (ليفربول) - جوس تيل (إيندهوفن) - ماتس فيفر (برايتون).

الهجوم: ممفيس ديباي (كورنثيانز) - كودي جاكبو (ليفربول) - دونييل مالين (روما) - نوا لانج (جالاتاسراي) - براين بروبي (سندرلاند) - جاستن كلويفرت (بورنموث) - فوت فيجورست (أياكس) - كريسينسيو سومرفيل (وست هام يونايتد).

ويخوض منتخب هولند وديتان قبل إنطلاق كأس العالم أمام الجزائر 3 يونيو المقبل، وأمام أوزباكستان 8 يونيو.

ويقع منتخب هولندا في المجموعة السادسة التي تضم كل من: اليابان، والسويد، وتونس.