جنا خطاب لـ في الجول: برونزية بطولة العالم منحتني الدافع لاستكمال حلمي.. والأولمبياد هدفي

أعربت جنا خطاب بطلة التايكوندو عن سعادتها بما قدمته الموسم الماضي واستعدادها لاستكمال مشوارها من أجل حلم التأهل إلى الأولمبياد.

وكانت جنا قد حققت برونزية بطولة العالم للكبار في أكتوبر الماضي بالصين، رغم أنها أصغر مشاركة في تلك النسخة.

وكشفت جنا خطاب بطلة التايكوندو لـ FilGoal.com: "التأهل إلى الأولمبياد ليس سهلا بل صعب جدا وبسبب ذلك أضحي بالكثير لأنها الهدف الرئيسي بالنسبة لي".

وتابعت "أحلم بالوصول إلى الأولمبياد وذلك أكبر هدف بالنسبة لي، وأتواجد طوال الوقت في معسكرات وتدريبات وسفر للمشاركة في البطولات من أجل هذا الحلم".

وأوضحت جنا "بالتأكيد أعاني من ضغط الانشغال الدائم بالمعسكرات والتدريبات، لكنني أتحمل كل ذلك للوصول إلى هدفي وأتمنى أن أصل إليه قريبا".

وشددت "الإنجاز الأغلى بالنسبة لي هو تحقيق برونزية بطولة العالم للكبار في الصين، كنت أصغر لاعبة في البطولة وبعدها أصبحت المصنفة الثانية على العالم".

وواصلت جنا "برونزية بطولة العالم منحتني الدافع الأكبر لاستكمال حلمي، وأتمنى من الله أن يكون الدور على ميدالية أولمبية".

واختتمت جنا خطاب تصريحاتها "تكريم وادي دجلة إحساس رائع وحافز لنا للاستمرار في الرياضة وأن نلقى تقدير على ما نبذله".

وحققت جنا خطاب برونزية بطولة العالم في الصين والتي أقيمت أكتوبر 2025.

وتألقت جنا في موسم 2025 فبخلاف برونزية بطولة العالم، حققت ذهبية بطولة ألمانيا المفتوحة وذهبية كأس الرئيس.

كما توجت بفضية أستراليا المفتوحة.

وكانت قد نظمت أندية وادى دجلة الحفل السنوي لتكريم أبطالها الرياضيين والمدربين خلال موسم 2025 / 2026.

وشهد الحفل تكريم 606 من الرياضيين و254 من الأجهزة الفنية والمدربين، إلى جانب تكريم الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية مثل السباحة، السباحة التوقيعية، الجمباز، الكاراتيه، التايكوندو، الاسكواش، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الشطرنج، الباتيناج، والقوس والسهم، بالإضافة إلى تكريم أصحاب الإنجازات في الألعاب الفردية والجماعية المختلفة.