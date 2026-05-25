سباليتي: من لا يملك الشخصية لا يلعب ليوفنتوس.. وبيان تورينو غير مقبول

الإثنين، 25 مايو 2026 - 13:31

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي

انتقد لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس غياب الشخصية لدى بعض لاعبيه بعد التعادل أمام تورينو في دربي المدينة.

وفرض التعادل 2-2 نفسه بعد عودة تورينو من التأخر بهدفين، ليُنهي يوفنتوس الموسم في المركز السادس ويتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي: "هذه مباريات تظهر الشخصية، من لا يملكها لا يمكنه اللعب ليوفنتوس".

وأضاف "كنا نمتلك المباراة لكن فقدنا التقدم، الفارق بين نقطتين أكثر أو أقل يصنعه العقل والشخصية".

وأوضح "نحتاج لتكوين فريق قوي يسد الفجوات التي ظهرت خلال الأشهر الماضية".

وواصل "الشخصية لا تُعلم، يمكن تعليم الخطط لكن الذهنية هي الفارق الحقيقي".

وتابع "نحتاج لاعبين يرفعون مستوى الشخصية، لأن الفريق كان يتذبذب بين مباريات قوية وأخرى سيئة".

وشهدت المباراة أحداثا جماهيرية قبل انطلاقها، تسببت في تأخير البداية، بعد اشتباكات بين جماهير الفريقين، ونقل أحد مشجعي يوفنتوس إلى المستشفى.

وقال سباليتي عن ذلك: "ننتظر أخبارا مطمئنة عن المشجع المصاب".

وانتقد مدرب يوفنتوس بيان تورينو قبل اللقاء، مضيفا "من غير المنطقي منع ارتداء ألوان معينة في المدرجات، هذه أمور تضر كرة القدم".

واختتم سباليتي تصريحاته "هناك أطفال في المدرجات، لا يمكن إخبار طفل أنه لا يستطيع ارتداء وشاح فريقه، هذا أمر غير مقبول".

الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا هم إنتر ونابولي وروما وكومو.

بنيما تأهل ميلان ويوفنتوس إلى الدوري الأوروبي، وأتالانتا إلى دوري المؤتمر.

ويعد ميلان أول فريق في الدوري الإيطالي يخرج من الأربعة الكبار بعد وصوله للنقطة الـ 70.

