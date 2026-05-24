مباشر الدوري الإنجليزي - بالاس (1)-(2) أرسنال وسيتي (1)-(2) فيلا.. ماتيتا جول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي أرسنال ضد كريستال بالاس، ومانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وسيرفع أرسنال لقب الدوري عقب نهاية اللقاء بعدما حسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة، فيما يخوض بيب جوارديولا مباراته الأخيرة بقميص مانشستر سيتي بعد 10 سنوات.

ويحتل أرسنال الصدارة برصيد 82 نقطة فيما يأتي مانشستر سيت في المركز الثاني برصيد 78 نقطة.

كريستال بالاس × أرسنال

ق88: جان فيليب ماتيتا يقلص الفارق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48: نوني مادويكي يسجل الثاني للمدفعجية

ق43: جوووووووووووول جابرييل جيسوس يسجل الأول لأبطال الدوري

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

بداية اللقاء

مانشستر سيتي × أستون فيلا

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

ق77: جون ستونز يخرج من لقاء مانشستر سيتي وأستون فيلا باكيا وسط ممر شرفي من الفريقين، في مباراته الأخيرة بالقميص السماوي

ق63: واتكينز يضيف الثاني

ق59: برناردو سيلفا يخرج من لقاء مانشستر سيتي وأستون فيلا باكيا وسط ممر شرفي من الفريقين، في مباراته الأخيرة بالقميص السماوي

ق47: أولي واتكينز يسجل هدف التعادل لفيلا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23: جووووووووول أول لسيتي.. أنطوان سيمينيو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لمتابعة ركلة ركنية.

بداية اللقاء