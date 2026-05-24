مباشر كأس الأبطال - برشلونة (1)-(0) ريال مدريد.. التعادل يضيع

يلعب برشلونة للشباب منافسات كأس الأبطال الإسبانية أمام ريال مدريد في كلاسيكو تحت 19 عاما.

ويشارك حمزة عبد الكريم في التشكيل الأساسي مع برشلونة.

ق43 تسديدة قوية من فيار لاعب برشلونة والثاني يضيع أعلى العارضة بقليل

ق41 ريال مدريد يهدر التعادل

ق26 جوووول أول من برشلونة عن طريق فيار

ق20 رأسية من حمزة عبد الكريم تمر بجوار القائم

انطلاق المباراة