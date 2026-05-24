مباشر كأس الأبطال - برشلونة (1)-(0) ريال مدريد.. التعادل يضيع
الأحد، 24 مايو 2026 - 12:33
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة للشباب منافسات كأس الأبطال الإسبانية أمام ريال مدريد في كلاسيكو تحت 19 عاما.
ويشارك حمزة عبد الكريم في التشكيل الأساسي مع برشلونة.
------------------
ق43 تسديدة قوية من فيار لاعب برشلونة والثاني يضيع أعلى العارضة بقليل
ق41 ريال مدريد يهدر التعادل
ق26 جوووول أول من برشلونة عن طريق فيار
ق20 رأسية من حمزة عبد الكريم تمر بجوار القائم
انطلاق المباراة
نرشح لكم
"عشت تجارب لم أتخيلها".. أزبيليكويتا يعلن اعتزال كرة القدم مواعيد مباريات السبت 23 مايو - الاتحاد ضد الإسماعيلي.. وختام الدوري الإسباني "سيظل هذا النادي منزله".. ريال مدريد يعلن رحيل ألابا أربيلوا يعلن رحيله عن تدريب ريال مدريد موندو ديبورتيفو: برشلونة قرر تفعيل بند شراء عقد حمزة عبد الكريم مؤتمر فليك عن تصعيد حمزة عبد الكريم ورحيل جوارديولا.. والهدف الأكبر مع برشلونة سيخوض "الكلاسيكو الصغير".. حمزة عبد الكريم يسجل ويقود برشلونة لنهائي كأس الأبطال الإسبانية موندو ديبورتيفو: منتخب إسبانيا لن يخاطر بـ يامال أمام كاب فيردي والسعودية