مواعيد مباريات الأحد 24 مايو 2026.. نهائي أبطال إفريقيا ومصر للناشئين وسلة الأهلي

يشهد اليوم الأحد الموافق 24 مايو 2026 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الجيش الملكي المغربي فريق صنداونز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل.

الدوري الإنجليزي

تختتم منافسات الدوري الإنجليزي بعدما حسم أرسنال اللقب وحل مانشستر سيتي ثانيا.

ويحل أرسنال ضيفا على كريستال بالاس في تمام السادسة مساء، بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق أستون فيلا بنفس التوقيت.

ويستضيف ليفربول فريق برينتفورد على ملعب أنفيلد في نفس التوقيت في مباراة صلاح الوداعية مع الريدز.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أمم إفريقيا للناشئين

يلعب منتخب مصر تحت 17 عاما أمام كوت ديفوار في ربع نهائي المسابقة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 4.

كرة سلة

يلعب فريق الأهلي أمام فيلا دي داكار السنغالي في إياب ربع نهائي منافسات الدوري الإفريقي.

وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفارق 3 نقاط لصالح الفريق السنغالي.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق أكثر من 3 نقاط للتأهل لنصف النهائي.