مواعيد مباريات الأحد 24 مايو 2026.. نهائي أبطال إفريقيا ومصر للناشئين وسلة الأهلي

الأحد، 24 مايو 2026 - 10:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

يشهد اليوم الأحد الموافق 24 مايو 2026 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

أخبار متعلقة:
مدرب روسيا: آمل مشاركة صلاح ضدنا.. وهذا أبرز غياب لدينا أمام مصر رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم تريزيجيه: هدف منتخب مصر تخطي دور المجموعات في كأس العالم

دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الجيش الملكي المغربي فريق صنداونز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل.

الدوري الإنجليزي

تختتم منافسات الدوري الإنجليزي بعدما حسم أرسنال اللقب وحل مانشستر سيتي ثانيا.

ويحل أرسنال ضيفا على كريستال بالاس في تمام السادسة مساء، بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق أستون فيلا بنفس التوقيت.

ويستضيف ليفربول فريق برينتفورد على ملعب أنفيلد في نفس التوقيت في مباراة صلاح الوداعية مع الريدز.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أمم إفريقيا للناشئين

يلعب منتخب مصر تحت 17 عاما أمام كوت ديفوار في ربع نهائي المسابقة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 4.

كرة سلة

يلعب فريق الأهلي أمام فيلا دي داكار السنغالي في إياب ربع نهائي منافسات الدوري الإفريقي.

وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفارق 3 نقاط لصالح الفريق السنغالي.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق أكثر من 3 نقاط للتأهل لنصف النهائي.

الدوري الإنجليزي كرة سلة دوري أبطال إفريقيا أمم إفريقيا للناشئين
نرشح لكم
ناصر منسي: التتويج بالدوري أهم من الكونفدرالية معتمد جمال: شحاتة أصر على تسديد ركلة الترجيح ضد اتحاد العاصمة من أجل زميله عبد السلام وادو: حققنا أمرا لا يُصدق مع أورلاندو بايرتس.. وأنا سعيد اليوم بقيادة مغربية.. أورلاندو بايرتس ينهي سيطرة صنداونز ويتوج بلقب الدوري الجنوب إفريقي البيت الأبيض: يجب عزل بعثة الكونغو الديمقراطية قبل السفر لـ كأس العالم أمم إفريقيا للناشئين - تعديل موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي قائمة السنغال - ماني على رأس اختيارات باب ثياو في كأس العالم تفشي فيروس إيبولا يدفع منتخب الكونغو الديمقراطية لنقل معسكره خارج البلاد
أخر الأخبار
اسكواش - يوسف إبراهيم لـ في الجول: نتيجة بطولة العالم تدفعني للأفضل.. ولدينا وقت قبل الأولمبياد 10 دقيقة | رياضات أخرى
رحلة الملك – لقطات حزينة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ناصر منسي: رفضت الانتقال للبنك الأهلي من أجل الزمالك.. ولا نتأثر قبل مواجهة الأهلي 58 دقيقة | الدوري المصري
الشريعي: شخص وحيد تحدث معي بشأن ثلاثي الفريق.. وإلغاء الهبوط مثل حقنة الهواء ساعة | الدوري المصري
أفشة: لن أترك الأهلي مجددا وأفتقد هتاف الجماهير لي.. وأرحل عن الاتحاد بمجرد ضمان البقاء ساعة | الدوري المصري
الرياضية: حجازي مرشح لمنصب إداري في اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
منافس مصر - إيران تنقل معسكر كأس العالم إلى المكسيك بسبب التوتر مع أمريكا ساعة | في المونديال
مواعيد مباريات الأحد 24 مايو 2026.. نهائي أبطال إفريقيا ومصر للناشئين وسلة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529678/مواعيد-مباريات-الأحد-24-مايو-2026-نهائي-أبطال-إفريقيا-ومصر-للناشئين-وسلة-الأهلي