في الجول يكشف كواليس إقلاع الطائرة الحاملة للقب الدوري إلى استاد القاهرة

الأحد، 24 مايو 2026 - 02:05

كتب : FilGoal

وصول درع الدوري ليتسلمه الزمالك في طائرة هيليكوبتر

أسفرت المنافسة الشرسة بين الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي على لقب الدوري المصري عن الاحتكام إلى طائرة هليكوبتر لتسليم الدرع.

الزمالك كان لديه الحظوظ الأكبر بمواجهة سيراميكا كليوباترا إذ كان يكفيه التعادل أو الفوز بغض النظر عن النتائج الأخرى.

بينما كان بيراميدز ينتظر خسارة الزمالك وانتصاره على سموحة لكي يحقق البطولة.

أما الأهلي فكان ينتظر خسارة الزمالك وبيراميدز حتى يستطيع تحقيق اللقب.

ولذلك تم اللجوء إلى نقل درع الدوري عن طريق طائرة هليكوبتر لتسليمه للفريق الفائز في أسرع وقت.

وحسم الزمالك تتويجه بلقب الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

كواليس إقلاع الطائرة

الطائرة انطلقت من مطار ألماظة وكانت جاهزة للانطلاق إلى الملاعب الثلاثة بعدما أجروا تجربة للإنزال في اليوم السابق للحسم خاصة إن الإنزال سيتم بدون وجود مارشال لتوجيه الطيار من الأرض أثناء الإنزال.

الإذاعة الداخلية للملعب طلبت من الجمهور النزول من على سور مدرجات الدرجة الثالثة حتى لا يتعرضوا للإيذاء بسبب هواء الطائرة وقت عبورها وطالبتهم بعدم توجيه الليزر نحو الطائرة لعدم التأثير على رؤية الطيار.

وأصبح معتمد جمال، المدرب الـ12 الذي يتوج بلقب بطولة الدوري المصري مع الزمالك تاريخيا، والمدرب المصري الرابع تاريخيا.

كما أعاد معتمد جمال أسماء المدربين المصريين المتوجين بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك لأول مرة منذ أن فاز به عصام بهيج موسم 1987-1988.

تاريخيا، توج ثلاثة مدربين بلقب الدوري المصري مع الزمالك في مناسبتين، وهم اليوغوسلافي جوزيف فاندلر في موسمي 1963/1964 و1964/1965، والإسكتلندي دايف مكاي في موسمي 1991/1992 و1992/1933، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا في موسمي 2014/2015 و2021/2022.

