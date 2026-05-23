مباشر ملحق الدوري الإنجليزي - هال سيتي (0)-(0) ميدلسبره.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميدلسبروه ضد هال سيتي في الملحق المؤهل لـ الدوري الإنجليزي.

ويتنافس الفريقان على البطاقة الأخيرة المؤهلة للدوري الإنجليزي 2026-27.

وتأهل هال سيتي على حساب ميلوول، فيما وصل ميدلسبروه إلى النهائي بقرار إداري بعد استبعاد ساوثامبتون على خليفة "قضية التجسس" على مران خصومه.

وستقام المباراة على ملعب ويمبلي والفائز سيحجز ثالث بطاقة التأهل رفقة كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تصويبة أرضية قوية من سترليتش لاعب ميدلسبره تمر بجوار القائم

ق 45: العارضة تمنع رأسية أوليفر ماكبراين لاعب هال سيتي

بداية اللقاء