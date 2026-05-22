توخيل: بالمر ليس مؤثرا.. وتفاجأت من ماجواير لأننا تحدثنا معا

الجمعة، 22 مايو 2026 - 22:57

كتب : FilGoal

توماس توخيل - إنجلترا

أوضح توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا أن كول بالمر لاعب تشيلسي لم يكن مؤثرا مع فريقه، لذلك لم ينضم للقائمة المستدعاه لكأس العالم.

وأعلن الألماني توخيل في وقت سابق قائمة الأسود الثلاثة النهائية التي ستخوض كأس العالم 2026.

وقال توخيل خلال مؤتمر صحفي: "تفاجأت قليلا من تصريحات هاري ماجواير، لكنني أحترم شخصيته كثيرا، فهو يمتلك جودة كبيرة، ماجواير قدم موسما استثنائيا ويمكنني أن أتفهم خيبة أمله، ومع ذلك تفاجأت لأننا أجرينا حديثا خاصا".

وأضاف "كول بالمر لم يكن حاسما كما كان في المواسم السابقة، ولم يكن مؤثرا أو متاحا بالشكل المطلوب".

وأتم "وقررنا الاعتماد على جود بيلينجهام ومورجان روجرز، الثنائي قدم موسما أفضل وأكثر حسما من بالمر".

وجاءت قائمة إنجلترا لكأس العالم كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردان بيكفورد (إيفرتون) - جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

خط الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل)- مارك جيهي (مانشستر سيتي) - إزري كونسا (أستون فيلا) - تينو ليفرامينتو (نيوكاسل) - نيكو أورايلي (مانشستر سيتي) - جاريل كوانساه (باير ليفركوزن) - جيد سبينس (توتنام) - جون ستونز (مانشستر سيتي)

خط الوسط: إليوت أندرسون (نوتنجام فورست) - جود بيلينجهام (ريال مدريد) - جوردان هندرسون (برينتفورد) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - إيبيريتشي إيزي (أرسنال) - مورجان روجرز (أستون فيلا)

خط الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ)- نوني مادويكي (أرسنال) - ماركوس راشفورد (برشلونة) - بوكايو ساكا (أرسنال) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - إيفان توني (الأهلي السعودي).

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 11 رفقة كرواتيا وغانا وبنما.

ويستعد الأسود الثلاثة لكأس العالم بمواجهتي نيوزيلندا وكوستاريكا وديا.

إنجلترا توماس توخيل
نرشح لكم
ديماركو ولاوتارو وكيفو.. إنتر يسيطر على جوائز الدوري الإيطالي "سيظل هذا النادي منزله".. ريال مدريد يعلن رحيل ألابا مانشستر سيتي يعلن تغيير اسم المدرج الشمالي لـ "بيب جوارديولا" بينهم كلوب وجيرارد.. أساطير ليفربول يوجهون رسائل في وداع محمد صلاح مؤتمر جوارديولا الأخير: راض للغاية عما قدمته في مانشستر سيتي.. وهذه الرسالة من أروع الإشادات أربيلوا يعلن رحيله عن تدريب ريال مدريد 20 بطولة في 10 سنوات.. مانشستر سيتي يعلن رحيل بيب جوارديولا مانشستر يونايتد يعلن استمرار مايكل كاريك وتوقيعه على عقد جديد
أخر الأخبار
الرياضية: اتحاد جدة يتجه لإقالة كونسيساو 51 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد - مي جمعة أفضل حارس مرمى في الدوري البولندي سيدات ساعة | رياضات أخرى
توخيل: بالمر ليس مؤثرا.. وتفاجأت من ماجواير لأننا تحدثنا معا ساعة | الكرة الأوروبية
البنك يكرر انتصاره على فاركو بهدف بوشامة ساعة | الدوري المصري
ديماركو ولاوتارو وكيفو.. إنتر يسيطر على جوائز الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - عروض محلية وقارية لـ أميرة يوسف مدربة منتخب مصر للسيدات ساعة | رياضة نسائية
كرة سلة - ميرفي لـ في الجول: نعرف ما هو المطلوب منا ويجب أن نحققه أمام داكار ساعة | كرة سلة
خبر في الجول - سموحة ينتظر قرار سيراميكا بشأن أمادي 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529630/توخيل-بالمر-ليس-مؤثرا-وتفاجأت-من-ماجواير-لأننا-تحدثنا-معا