توخيل: بالمر ليس مؤثرا.. وتفاجأت من ماجواير لأننا تحدثنا معا

أوضح توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا أن كول بالمر لاعب تشيلسي لم يكن مؤثرا مع فريقه، لذلك لم ينضم للقائمة المستدعاه لكأس العالم.

وأعلن الألماني توخيل في وقت سابق قائمة الأسود الثلاثة النهائية التي ستخوض كأس العالم 2026.

وقال توخيل خلال مؤتمر صحفي: "تفاجأت قليلا من تصريحات هاري ماجواير، لكنني أحترم شخصيته كثيرا، فهو يمتلك جودة كبيرة، ماجواير قدم موسما استثنائيا ويمكنني أن أتفهم خيبة أمله، ومع ذلك تفاجأت لأننا أجرينا حديثا خاصا".

وأضاف "كول بالمر لم يكن حاسما كما كان في المواسم السابقة، ولم يكن مؤثرا أو متاحا بالشكل المطلوب".

وأتم "وقررنا الاعتماد على جود بيلينجهام ومورجان روجرز، الثنائي قدم موسما أفضل وأكثر حسما من بالمر".

وجاءت قائمة إنجلترا لكأس العالم كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس) - جوردان بيكفورد (إيفرتون) - جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

خط الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل)- مارك جيهي (مانشستر سيتي) - إزري كونسا (أستون فيلا) - تينو ليفرامينتو (نيوكاسل) - نيكو أورايلي (مانشستر سيتي) - جاريل كوانساه (باير ليفركوزن) - جيد سبينس (توتنام) - جون ستونز (مانشستر سيتي)

خط الوسط: إليوت أندرسون (نوتنجام فورست) - جود بيلينجهام (ريال مدريد) - جوردان هندرسون (برينتفورد) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - ديكلان رايس (أرسنال) - إيبيريتشي إيزي (أرسنال) - مورجان روجرز (أستون فيلا)

خط الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل) - هاري كين (بايرن ميونيخ)- نوني مادويكي (أرسنال) - ماركوس راشفورد (برشلونة) - بوكايو ساكا (أرسنال) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - إيفان توني (الأهلي السعودي).

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 11 رفقة كرواتيا وغانا وبنما.

ويستعد الأسود الثلاثة لكأس العالم بمواجهتي نيوزيلندا وكوستاريكا وديا.