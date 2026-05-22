جون إدوارد: جميع اللاعبين كان لهم دور مؤثر في رحلة التتويج بلقب الدوري

الجمعة، 22 مايو 2026 - 00:36

كتب : إبراهيم رمضان

رامي نصوحي - جون إدوارد

تقدم جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بخالص الشكر والتقدير إلى جماهير الزمالك الداعم الأول للفريق ومجلس إدارة النادي والجهاز الفني والطبي والإداري، ولاعبي الفريق، على ما قدموه من جهد كبير وروح قتالية طوال الموسم، رغم صعوبة الظروف والتحديات، والتي تُوجت في النهاية بحصد لقب الدوري المصري.

وقال جون إدوارد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "قادة الفريق واللاعبين الكبار كانوا على قدر المسؤولية طوال الموسم، ولعبوا دورًا مهمًا داخل وخارج الملعب، من خلال دعمهم المستمر وتحفيزهم للعناصر الشابة، وهو ما ساهم في خلق حالة من التماسك والروح الجماعية داخل الفريق".

وأضاف "جميع اللاعبين كان لهم دور مؤثر في رحلة التتويج، سواء من شارك داخل الملعب أو من دعم زملاءه خارجه، نجاح الفريق هذا الموسم في التتويج بالدوري جاء نتيجة العمل الجماعي وإنكار الذات، ورغبة الجميع في تحقيق هدف واحد هو إسعاد جماهير النادي".

أخبار متعلقة:
طارق السيد مشرفا فنيا على أكاديميات الزمالك في السعودية الدباغ: كنت أعلم الظروف الصعبة وأن البطولة ستكون استثنائية قبل قدومي للزمالك ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال

وأوضح "مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم جاءت مختلفة على مستوى التنظيم، وتُعد نسخة تاريخية على كافة المستويات، سواء من حيث المنافسة أو المستوى الفني الذي ظهر به العديد من الفرق واللاعبين".

وشدد "الموسم الحالي نجح في إفراز مجموعة مميزة من المواهب الشابة التي تمثل مستقبل الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ولدينا عدد من لاعبي الزمالك الشباب ظهروا بصورة مميزة، وعلى رأسهم محمد السيد ومحمد إبراهيم وأحمد الخضري والسيد أسامة وأكثر من لاعب داخل الفريق يمتلك مستقبلًا كبيرًا".

وأتم "هناك أكثر من لاعب شاب يُعد من المواهب التي فرضت نفسها بقوة خلال الموسم وهو ما يؤدي في النهاية إلى استفادة المنتخبات القومية من اعتماد عدد من الأندية على اللاعبين الشباب ومنهم أحمد عابدين وعلي إيهاب ومهاب سامي وعمر العزب وعبده نادر ومؤمن شريف ومحمد بركات وحمزة حسن".

جون إدوارد الزمالك
نرشح لكم
عواد يكشف حقيقة "غمزة بلحاج" والخلاف مع السعيد.. ويختار أفضل لقبه المفضل مع الزمالك هشام نصر: سنطلب مد فترة الحصول على التراخيص القارية.. ولن نضحي باللاعبين مباشرة دجلة يعود من بعيد ويتعادل مع زد في لقاء الـ 4 أهداف بعد التتويج بلقب الدوري.. تطبيق زملكاوي يعلن تخصيص إيراداته لحل أزمة القيد الإعارات والأجانب والمدربين والرسوم.. اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد لموسم 2026-27 الدباغ: كنت أعلم الظروف الصعبة وأن البطولة ستكون استثنائية قبل قدومي للزمالك مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم الاستقرار على عودة أحمد عابدين الموسم المقبل ثلاثة أبطال مختلفين.. رقم قياسي يحدث لأول مرة في مصر منذ 21 عاما
أخر الأخبار
قائمة النرويج - هالاند وأوديجارد على رأس 26 لاعبا في كأس العالم 4 دقيقة | في المونديال
عواد يكشف حقيقة "غمزة بلحاج" والخلاف مع السعيد.. ويختار أفضل لقبه المفضل مع الزمالك 24 دقيقة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: مصر ستحتضن العام المقبل أكثر من حدث رياضي 33 دقيقة | الكرة المصرية
جون إدوارد: جميع اللاعبين كان لهم دور مؤثر في رحلة التتويج بلقب الدوري ساعة | الدوري المصري
سيخوض "الكلاسيكو الصغير".. حمزة عبد الكريم يسجل ويقود برشلونة لنهائي كأس الأبطال الإسبانية ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة 22 لاعبا.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم ساعة | منتخب مصر
هشام نصر: سنطلب مد فترة الحصول على التراخيص القارية.. ولن نضحي باللاعبين مباشرة 2 ساعة | الدوري المصري
للمرة الـ 11.. النصر بطل الدوري السعودي بقيادة رونالدو بعد صراع شرس مع الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529591/جون-إدوارد-جميع-اللاعبين-كان-لهم-دور-مؤثر-في-رحلة-التتويج-بلقب-الدوري