جون إدوارد: جميع اللاعبين كان لهم دور مؤثر في رحلة التتويج بلقب الدوري

تقدم جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بخالص الشكر والتقدير إلى جماهير الزمالك الداعم الأول للفريق ومجلس إدارة النادي والجهاز الفني والطبي والإداري، ولاعبي الفريق، على ما قدموه من جهد كبير وروح قتالية طوال الموسم، رغم صعوبة الظروف والتحديات، والتي تُوجت في النهاية بحصد لقب الدوري المصري.

وقال جون إدوارد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "قادة الفريق واللاعبين الكبار كانوا على قدر المسؤولية طوال الموسم، ولعبوا دورًا مهمًا داخل وخارج الملعب، من خلال دعمهم المستمر وتحفيزهم للعناصر الشابة، وهو ما ساهم في خلق حالة من التماسك والروح الجماعية داخل الفريق".

وأضاف "جميع اللاعبين كان لهم دور مؤثر في رحلة التتويج، سواء من شارك داخل الملعب أو من دعم زملاءه خارجه، نجاح الفريق هذا الموسم في التتويج بالدوري جاء نتيجة العمل الجماعي وإنكار الذات، ورغبة الجميع في تحقيق هدف واحد هو إسعاد جماهير النادي".

وأوضح "مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم جاءت مختلفة على مستوى التنظيم، وتُعد نسخة تاريخية على كافة المستويات، سواء من حيث المنافسة أو المستوى الفني الذي ظهر به العديد من الفرق واللاعبين".

وشدد "الموسم الحالي نجح في إفراز مجموعة مميزة من المواهب الشابة التي تمثل مستقبل الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ولدينا عدد من لاعبي الزمالك الشباب ظهروا بصورة مميزة، وعلى رأسهم محمد السيد ومحمد إبراهيم وأحمد الخضري والسيد أسامة وأكثر من لاعب داخل الفريق يمتلك مستقبلًا كبيرًا".

وأتم "هناك أكثر من لاعب شاب يُعد من المواهب التي فرضت نفسها بقوة خلال الموسم وهو ما يؤدي في النهاية إلى استفادة المنتخبات القومية من اعتماد عدد من الأندية على اللاعبين الشباب ومنهم أحمد عابدين وعلي إيهاب ومهاب سامي وعمر العزب وعبده نادر ومؤمن شريف ومحمد بركات وحمزة حسن".