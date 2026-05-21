هشام نصر: سنطلب مد فترة الحصول على التراخيص القارية.. ولن نضحي باللاعبين مباشرة

الخميس، 21 مايو 2026 - 23:42

كتب : FilGoal

هشام نصر - جون إدوارد - الزمالك

أوضح هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن المفاوضات مستمرة لحل أزمة القيد واستخراج رخصة القيد الإفريقية.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري وحسم بطاقة تأهله لدوري أبطال إفريقيا بعد غياب 3 سنوات.

وقال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عبر MBC مصر 2: "فتحنا مفاوضات مع الجميع لأجل حل أزمة القيد، ونعلم أننا سنحصل على مساعدات من الاتحاد المصري وأن الاتحاد الإفريقي سيتفهم موقفنا".

وأضاف "لن نهدر فرصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وسنطلب مد فترة الحصول على التراخيص القارية خاصة أننا مقبلون على فترة إجازات، وجاهزون لحل الأمر في أسرع وقت".

ومن المنتظر أن يحل الزمالك أزمة القيد من أجل الحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل قبل يوم 31 مايو الجاري.

وأوضح "إجمالي مديونية الزمالك حوالي 6 ونصف ملايين دولار".

وكشف "الزمالك حصل على مكافأة مالية قدرها مليون دولار كوصيف للنهائي بدون أي خصومات، وصلنا 400 ألف دولار وفي انتظار 600 ألف أخرى من كاف، الخصومات السابقة تم خصمها من قبل وليس من النسخة الحالية".

وشدد "كم مرة استطاع مجلس الإدارة الحالي حل أزمة القيد، والمستحقات المتبقية على الزمالك للمستحقين صغيرة ماديا عكس ما كان يحدث سابقا، وكل ما مررنا به نتيجة تراكمات سابقة وسحب الأرض، وهو ما جعلنا لا نستطيع الوفاء بالالتزامات لاحقا".

وعن إمكانية عودة مصطفى محمد لارتداء قميص الزمالك قال: "يشرفنا عودة مصطفى محمد لأنه ابن من أبناء النادي، لكن لابد أن تكون الرغبة متبادلة بين الطرفين. وشخصيا تواصلت معه الموسم الماضي وعقده كان مستمرا مع نانت".

وتواجد مصطفى محمد في المدرجات لدعم الزمالك خلال مباراة التتويج ضد سيراميكا كليوباترا.

وأشاد بمعتمد جمال مواصلا: "نشكر معتمد جمال على مجهوداته وسنعقد جلسة معه لمعرفة رؤيته في الموسم الجديد ومطالبه. ثم سنجتمع مع جون إدوارد المدير الرياضي لبحث استمرار معتمد جمال مع الفريق الموسم المقبل".

وواصل "جون إدوارد عقده مستمر مع الزمالك لموسمين آخرين".

وأتم ردا على إمكانية بيع جوان بيزيرا قائلا: "قيمة بيزيرا ارتفعت بعد الفوز بلقب الدوري، ولن نضحي باللاعبين مباشرة وسنحاول فك أزمة القيد والحفاظ على اللاعبين الأساسيين وأن نضيف لاعبين جدد أفضل للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا".

