ديمبيلي يؤكد جاهزيته للمشاركة في نهائي دوري الأبطال

أكد عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان جاهزيته للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال.

قبل أيام، أوضح النادي الباريسي أن ديمبيلي استبدل خلال مباراة نادي باريس كإجراء احترازي بسبب شعوره بانزعاج عضلي في عضلة السمانة.

وقال ديمبيلي عبر شبكة راديو مونت كارلو: "شعرت ببعض القلق خلال مباراتنا ضد نادي باريس، لكنني بخير الآن، وسأكون جاهزا لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف الدولي الفرنسي "أتمنى أن أكون على أرض الملعب يوم 30 مايو، إذا اختارني المدرب".

حين أعلن باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة ديمبيلي، أوضح أنه سيواصل الخضوع للعلاج خلال الأيام المقبلة.

ويستعد سان جيرمان لملاقاة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو الجاري.

واختتم باريس سان جيرمان موسمه بالدوري الفرنسي بخسارة الدربي من باريس بهدفين مقابل هدف.

بذلك يكون باريس سان جيرمان قد أنهى الموسم في الصدارة برصيد 76 نقطة وبفارق 6 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، بينما أنهى باريس موسمه الأول بالدوري الفرنسي في المركز الـ 11.