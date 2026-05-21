ديمبيلي يؤكد جاهزيته للمشاركة في نهائي دوري الأبطال

الخميس، 21 مايو 2026 - 18:18

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

أكد عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان جاهزيته للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال.

قبل أيام، أوضح النادي الباريسي أن ديمبيلي استبدل خلال مباراة نادي باريس كإجراء احترازي بسبب شعوره بانزعاج عضلي في عضلة السمانة.

وقال ديمبيلي عبر شبكة راديو مونت كارلو: "شعرت ببعض القلق خلال مباراتنا ضد نادي باريس، لكنني بخير الآن، وسأكون جاهزا لنهائي دوري أبطال أوروبا".

أخبار متعلقة:
10 لقطات لا تنسى في مسيرة صلاح مع ليفربول من "لا تقارنوه بـ ميسي" إلى الكابوس الأكبر.. علاقة جوارديولا بـ صلاح في رحلة الملك قائمة ألمانيا - نوير يعود من الاعتزال الدولي للمشاركة في كأس العالم نيس يعلن غياب عبد المنعم عن نهائي كأس فرنسا

وأضاف الدولي الفرنسي "أتمنى أن أكون على أرض الملعب يوم 30 مايو، إذا اختارني المدرب".

حين أعلن باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة ديمبيلي، أوضح أنه سيواصل الخضوع للعلاج خلال الأيام المقبلة.

ويستعد سان جيرمان لملاقاة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو الجاري.

واختتم باريس سان جيرمان موسمه بالدوري الفرنسي بخسارة الدربي من باريس بهدفين مقابل هدف.

بذلك يكون باريس سان جيرمان قد أنهى الموسم في الصدارة برصيد 76 نقطة وبفارق 6 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، بينما أنهى باريس موسمه الأول بالدوري الفرنسي في المركز الـ 11.

أرسنال باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي
نرشح لكم
رحلة الملك (6) - صلاح "وإدراك قيمته بعد رحيله".. وتحطيم أساطير ليفربول من "لا تقارنوه بـ ميسي" إلى الكابوس الأكبر.. علاقة جوارديولا بـ صلاح في رحلة الملك قائمة ألمانيا - نوير يعود من الاعتزال الدولي للمشاركة في كأس العالم نيس يعلن غياب عبد المنعم عن نهائي كأس فرنسا بعد غياب 44 عاما.. أستون فيلا يعود لمنصات التتويج القارية بحصد لقب الدوري الأوروبي يويفا يعلن تغييرات جذرية في بطولاته بدءا من 2028 قائمة سويسرا - تشاكا يقود الوسط.. و17 لاعبا من 2022 في كأس العالم 2026 موندو ديبورتيفو: منتخب إسبانيا لن يخاطر بـ يامال أمام كاب فيردي والسعودية
أخر الأخبار
بعد التتويج بلقب الدوري السعودي.. جورج جيسوس يعلن رحيله عن تدريب النصر دقيقة | سعودي في الجول
قائمة النرويج - هالاند وأوديجارد على رأس 26 لاعبا في كأس العالم 14 دقيقة | في المونديال
عواد يكشف حقيقة "غمزة بلحاج" والخلاف مع السعيد.. ويختار أفضل لقبه المفضل مع الزمالك 34 دقيقة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: مصر ستحتضن العام المقبل أكثر من حدث رياضي 43 دقيقة | الكرة المصرية
جون إدوارد: جميع اللاعبين كان لهم دور مؤثر في رحلة التتويج بلقب الدوري ساعة | الدوري المصري
سيخوض "الكلاسيكو الصغير".. حمزة عبد الكريم يسجل ويقود برشلونة لنهائي كأس الأبطال الإسبانية ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة 22 لاعبا.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم ساعة | منتخب مصر
هشام نصر: سنطلب مد فترة الحصول على التراخيص القارية.. ولن نضحي باللاعبين مباشرة 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 4 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي
/articles/529574/ديمبيلي-يؤكد-جاهزيته-للمشاركة-في-نهائي-دوري-الأبطال