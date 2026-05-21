آس: فيفا يدرس مقترح زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2030 إلى 64

الخميس، 21 مايو 2026 - 13:34

كتب : FilGoal

كأس العالم

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبا، رغم اعتماد النظام الحالي على مشاركة 48 فريقا.

وجاءت الفكرة بعد مقترحات سابقة من اتحاد أمريكا الجنوبية لفتح الباب أمام عدد أكبر من المنتخبات للمشاركة في البطولة.

وكشفت صحيفة آس عن عودة الفكرة للواجهة من جديد داخل أروقة فيفا وبعض الاتحادات، في ظل رغبة في توسيع قاعدة المشاركة ومنح الفرصة لمنتخبات لم يسبق لها الظهور في المونديال.

وكان فيفا قد أقر بالفعل زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بداية من نسخة 2026، والتي ستقام في أمريكا الشمالية.

ومن المنتظر أن تستضيف إسبانيا والمغرب والبرتغال منافسات نسخة 2030، مع إقامة مباريات احتفالية في الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

ولم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، إذ لا تزال الفكرة قيد الدراسة، على أن يتم حسمها بعد نهاية كأس العالم 2026.

