معتمد جمال: أهدي الدوري لـ محمد صبري

أهدى معتمد جمال مدرب الزمالك، لقب الدوري المصري لـ محمد صبري نجم الزمالك الراحل، ولوالده.

الزمالك توج بطلا للدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2022/2023.

وقال معتمد جمال في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: "لحمد لله، كان أهم شيء هو أن تعود الجماهير لمنازلها سعيدة".

وأتم تصريحاته المقتضبة "أهدي اللقب لروح محمد صبري، وروح والدي رحمهما الله".

وتوفي محمد صبري أسطورة الزمالك في شهر نوفمبر الماضي، لتلتف جماهير الزمالك حول الفريق وتطالبهم بإحراز اللقب وإهداء الدرع لروحه.

وفاز الزمالك في الجولة الأخيرة على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، ليتوج بطلا للدوري المصري.