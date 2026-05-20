اتحاد الكرة يعلن صرف مستحقات الحكام والمراقبين لشهر أبريل

أعلن اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام والمراقبين لشهر أبريل الماضي.

وجاء بيان اتحاد الكرة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صرف مستحقات الحكام ومراقبي الحكام، عن شهر أبريل الماضي، وذلك لجميع الحكام بمختلف المسابقات، والتي بلغت نحو 6 ملايين ونصف المليون جنيه.

ويأتي إجراء عملية صرف مستحقات الحكام ومراقبي الحكام ضمن اهتمامات وأولويات والتزام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، بسداد صرف المستحقات المالية بصورة منتظمة.

صرف مستحقات الحكام والمراقبين عن شهر أبريل قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم صرف مستحقات الحكام ومراقبي الحكام، عن شهر أبريل الماضي، وذلك لجميع الحكام بمختلف المسابقات، والتي بلغت نحو 6 ملايين ونصف المليون جنيه. ويأتي إجراء عملية صرف مستحقات الحكام ومراقبي الحكام، ضمن… pic.twitter.com/btd3crPNUS — EFA.eg (@EFA) May 20, 2026

وسبق أن أقام أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا فنيا مع الحكام.

وأوضح المركز الإعلامي لاتحاد الكرة أن الاجتماع الفني كان مع 11 حكما ومساعدا بالدوري المصري للممتاز لعرض بعض الحالات التحكيمية في الأسابيع الأخيرة.

وخضع الحكام عقب الاجتماع لتدريبات عملية في الملعب تتعلق بالتمركز والتحرك بهدف رفع حالة التركيز استعدادا للأسابيع الأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز.