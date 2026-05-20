مواعيد مباريات الأربعاء 20 مايو - حسم اللقب في مصر.. ونهائي الدوري الأوروبي
الأربعاء، 20 مايو 2026 - 10:37
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات مرحلة التتويج باللقب في الدوري المصري الممتاز ب 3 مباريات نارية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 20 مايو والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
المصري × الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت ماكس.
الزمالك × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - أون سبورت.
بيراميدز × سموحة.. 8:00 مساء - أون سبورت بلص.
الدوري السعودي
الخليج × أهلي جدة.. 9:00 مساء - ثمانية.
نهائي الدوري الأوروبي
فرايبورج × أستون فيلا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
