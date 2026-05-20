مواعيد مباريات الأربعاء 20 مايو - حسم اللقب في مصر.. ونهائي الدوري الأوروبي

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 10:37

كتب : FilGoal

محمد السيد - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

تختتم اليوم مباريات مرحلة التتويج باللقب في الدوري المصري الممتاز ب 3 مباريات نارية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 20 مايو والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي تصدر المشاهدات العالمية وتراجع إسلاموفوبيا.. تأثير صلاح لم يقف عند حدود الملعب رحلة الملك (4) – وعد فأوفى.. صلاح يحفظ ماء وجه البطل الفوز الأول من 76 يوما في الدوري.. تشيلسي يهزم توتنام ويبقيه في صراع الهبوط

المصري × الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت ماكس.

الزمالك × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - أون سبورت.

بيراميدز × سموحة.. 8:00 مساء - أون سبورت بلص.

الدوري السعودي

الخليج × أهلي جدة.. 9:00 مساء - ثمانية.

نهائي الدوري الأوروبي

فرايبورج × أستون فيلا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري الدوري الأوروبي مواعيد مباريات الأربعاء
نرشح لكم
الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا وقت لتغيير الجهاز الفني.. ونثق في تجاوز الأزمة وليد دعبس: لا يمكن إقامة الدوري بدون وجود الإسماعيلي في الجول يكشف سبب إيقاف القيد الـ 18 على الزمالك يوم الحسم.. حالات تتويج الزمالك وبيراميدز والأهلي بلقب الدوري أحمد دياب: درع الدوري سينتقل بطائرة إلى ملعب المباراة التي يحسم بها اللقب قائمة بيراميدز - ماييلي وناصر ماهر في الهجوم أمام سموحة مصدر من المصري لـ في الجول: مباريات الأهلي والزمالك بطولة خاصة لنا.. ولا مكافآت استثنائية رئيس سموحة لـ في الجول: لا مكافآت استثنائية لمباراة بيراميدز
أخر الأخبار
ساوثامبتون يتقدم باستئناف ضد استبعاده من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رحلة الملك (5) - صلاح "الأفضل في العالم" محتل مانشستر.. ومفاوضات موسمية 12 دقيقة | تقرير في الجول
وزارة الرياضة ترفض مشاركة نادي أورانج بالقسم الثالث 33 دقيقة | القسم الثاني
بعد العملية الجراحية.. فيرمين لوبيز يؤكد غيابه عن كأس العالم 47 دقيقة | الدوري الإسباني
الرياضية: لانس يقرر تفعيل بند شراء سعود عبد الحميد من روما 52 دقيقة | سعودي في الجول
إنريكي ريكيلمي يكشف موقه من الترشح لرئاسة ريال مدريد 57 دقيقة | الدوري الإسباني
وزارة الرياضة تعلن عن خطة متكاملة لمواجهة خطر المراهنات 59 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس الإمارات يستقبل فريق العين بمناسبة التتويج بلقب الدوري ساعة | الوطن العربي
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529475/مواعيد-مباريات-الأربعاء-20-مايو-حسم-اللقب-في-مصر-ونهائي-الدوري-الأوروبي