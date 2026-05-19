انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (1)-(1) مانشستر سيتي.. تم حسم اللقب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بورنموث ضد مانشستر سيتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة وأرسنال يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ق94. جوووووول يشعل المباراة لمانشستر سيتي عن طريق هالاند.

ق90. الثاني يضيع بغرابة من بورنموث.

ق75. مرموش يشارك بدلا من جيريمي دوكو.

ق61. فرصة الثاني تضيع من بورنموث عن طريق ريان.

ق55. 3 تبديلات دفعة واحدة لمانشستر سيتي بدخول سافينيو وريان شرقي وفودين وخروج كوفاسيتش وسيمينيو وبرناردو سيلفا.

ق46. أورايلي يهدر فرصة التعادل بشكل غريب أمام المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. جووووول أول لبورنموث عن طريق كروبي بتسديدة رائعة.

ق12. هدف غير محتسب لمانشستر سيتي عن طريق سيميونيو لوجوده في حالة تسلل.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل