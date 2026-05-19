تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وهالاند يقود الهجوم ضد بورنموث

أعلن بيب جواردويلا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بورنموث.

ويلتقي مانشستر سيتي مع بورنموث على ملعب الأخير بالجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد ماتيو كوفاسيتش بشكل أساسي في وسط الملعب، بينما يقود إيرلنج هالاند الهجوم.

ويجلس عمر مرموش على مقاعد البدلاء بعد أن شارك بشكل أساسي في المباراة الماضية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماتيوس نونيس - عبد القادر خوسانوف - مارك جويهي - نيكو أورايلي.

الوسط: بيرناردو سيلفا - رودري - ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: أنطوان سيمينيو - إيرلنج هالاند - جيريمي دوكو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط عن أرسنال، بينما يحتل بورنموث المركز السادس برصيد 55 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.

وسيحسم أرسنال التتويج بالدوري الإنجليزي بشكل رسمي حال تعثر مانشستر سيتي في المباراة.