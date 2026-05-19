نيمار: سنقاتل للتتويج بكأس العالم.. وأشكر كل مواطن برازيلي طالب بوجودي

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 19:02

كتب : FilGoal

شدد نيمار دا سيلفا لاعب منتخب البرازيل أن لاعبي الفريق سيقاتلون للتتويج بكأس العالم.

وأعلن أنشيلوتي قائمة البرازيل لكأس العالم 2026 والتي شهدت تواجد نيمار.

وقال نيمار عبر مقطع فيديو نشره: "من الصعب عدم الشعور بالعاطفة بعد كل ما مررنا به، ومع ذلك سأتواجد للمنافسة في كأس العالم من جديد، هذا أمر رائع".

وتابع "هذه الدموع تأتي من السعادة، وحقا أنا أريد شكر كل مواطن برازيلي بسبب دعمهم وتشجعيهم لي ومطالبتهم بتواجدي، وكان من الرائع أن أشعر بهذا الحب".

وأضاف "لدينا كأس عالم آخر لنقاتل عليه، وبكل تأكيد سنقدم أرواحنا لنجلب الكأس مجددا للبرازيل وأنا سعيد جدا وأتمنى أن أنهي مشواري بأفضل طريقة ممكنة وهي الفوز".

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي بالتالي:

الحراس: أليسون بيكر (ليفربول) - إيدرسون (فنربخشة) - ويفرتون (جريميو).

الدفاع: أليكس ساندرو (فلامينجو) - بريمير (يوفنتوس) - دانيلو (فلامنجو) - دوجلاس سانتوس (زينيت) - باولو هينريكي (فاسكو دي جاما) - إيبانيز (أهلي جدة) - ليو بيريرا (فلامينجو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ويسلي (روما).

الوسط: برونو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - دانيلو (بوتافوجو) - فابينيو (اتحاد جدة) - لوكاس باكيتا (فلامنجو).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون) - جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - إجور تياجو (برينتفورد) - لويز هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - نيمار (سانتوس) - رافينيا (برشلونة) - رايان (بورنموث) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة منتخب مصر في المباريات التحضيرية لكأس العالم في نهاية شهر مايو استعدادا للمونديال.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من "المغرب، هايتي، اسكتلندا".

