مباشر الدوري الإسباني - ألافيس (1)-(0) برشلونة.. هجمات متبادلة
الأربعاء، 13 مايو 2026 - 22:25
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة ديبورتيفو ألافيس ضد برشلونة في الجولة 36 من الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 91 نقطة فيما يتواجد ألافيس في المركز 19 برصيد 37 نقطة.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق45: جوووووووووووووووووووول لـ ألافيس
بداية المباراة.
