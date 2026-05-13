انتهت في الدوري المصري - الاتحاد السكندري (1)-(0) طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش على استاد الإسكندرية، في الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط في الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الـ 11 في مجموعة الهبوط برصيد 29 نقطة، فيما يسبقه طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

ويسعى زعيم الثغر للهروب من مركزه الحالي المؤدي إلى الهبوط وتجاوز كهرباء الإسماعيلية الذي يسبقه في جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة.

وخاض كهرباء الإسماعيلية مباراة الجولة العاشرة وحقق الفوز أمام الجونة بهدف نظيف.

وتأكد هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، فيما تعقد موقف فاركو وحرس الحدود.

ويتنافس الاتحاد السكندري مع كهرباء الإسماعيلية للهروب من آخر المقاعد المؤدية إلى الهبوط

نهاية المباراة بفوز الاتحاد السكندري بهدف نظيف

ق 85: مطالبة بضربة جزاء والحكم يأمر باستمرار اللعب.

ق 47: خطأ فادح من عماد السيد حارس طلائع الجيش في إبعاد الكرة ليضغط جون إيبوكا وينجح في استخلاص الكرة ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

ق 35: جووووول أول للاتحاد السكندري عن طريق محمود علاء من ضربة جزاء

ق 34: ضربة جزاء لصالح الاتحاد السكندري

ق 17: هدف لصالح الاتحاد السكندري ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل

ق 16: فارس حاتم لاعب طلائع الجيش ينفرد بالمرمى ولكن يتاطأ قبل أن يتدخل دفاع الاتحاد ليبعد الكرة، ولكن أشار الحكم لوجود تسلل

ق 10: ركلة ركنية لصالح الاتحاد السكندري من الجهة اليمنى نفذها عبد الرحمن مجدي بكرة عرضية انتهت بتشتيت من الدفاع خارج منطقة الجزاء قابلها بتسديدة محمود عماد ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى ركلة ركنية.

بداية المباراة

