مباشر نهائي دوري السلة - الأهلي (77)-(90) الاتحاد.. الفارق يتسع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي دوري كرة السلة المصري للرجال.

ويتقدم الأهلي في سلسلة النهائي بنتيجة 2-0 في عدد المباريات.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

ق 1: تقدم الاتحاد 88-77

ق 2: 81-75

ق 5: الاتحاد يستعيد التقدم 74-73

ق 8: تقدم الأهلي 70-68

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم الاتحاد 66-64

ق 1: التعادل 64-64

ق 3: تقدم الاتحاد 60-59

ق 5: تقدم الاتحاد 58-54

انطلاق الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الاتحاد 51-40

ق 2: تقدم الاتحاد 47-38

ق 5: تقدم الاتحاد 45-30

ق 8: الاتحاد يتقدم 39-20

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد 28-20

ق 2: تقدم الاتحاد السكندري 24-13

ق 4: تقدم الاتحاد 17-13

ق 8: التعادل 4-4

انطلاق المباراة

