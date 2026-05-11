القسم الثاني - بقيادة محمد صلاح.. تيم أول الصاعدين لدوري المحترفين
الإثنين، 11 مايو 2026 - 19:34
كتب : FilGoal
صعد تيم إف سي لدوري المحترفين بعد الانتصار على الألومونيوم بمباراة الترقي.
محمد صلاح
النادي : تيم إف سي
وأصبح تيم أول الصاعدين لدوري المحترفين خلال الموسم المقبل وفي انتظار تحديد فريقين آخرين.
وانتصر تيم على الألومونيوم بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب، بعد أن كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بدون أهداف.
ويقود محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق تدريب تيم خلال الموسم الحالي.
ويصعد 3 فرق من الدرجة الثانية ب إلى دوري المحترفين، بينما يهبط فريقين إلى الدرجة الثانية.
وفي المباراتين الأخرتين، يلعب كل من النصر ضد بورفؤاد وبلقاس سيتي ضد الأولمبي.
وضمن حتى الآن كل من القناة وبترول أسيوط الصعود من دوري المحترفين للدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.
نرشح لكم
القسم الثالث - نادي سمارت يتقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة لاستبعاد أورانج رئيس بترول أسيوط: سنلعب على ملعبنا في الممتاز.. و80% من قوام الفريق مستمر معنا عبد المقصود: اتفقنا على عودة بترول أسيوط للدوري الممتاز بعد 3 سنوات وهو ما حدث دوري المحترفين - 3 أندية تتنافس على المقعد الأخير في الممتاز.. وبروكسي قد يغير وجهة المتأهل دوري المحترفين - بترول أسيوط إلى الدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما.. وهبوط صادم لأسوان دورة الترقي للمحترفين - الأولمبي يتعادل مع بلقاس سيتي.. والحسم في الإياب وفاة حارس طلائع الجيش السابق أثناء عمله في المحارة دورة الترقي للمحترفين - بورفؤاد يتعادل مع النصر.. والحسم في الإياب