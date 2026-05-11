القسم الثاني - بقيادة محمد صلاح.. تيم أول الصاعدين لدوري المحترفين

الإثنين، 11 مايو 2026 - 19:34

كتب : FilGoal

علي عمرو - تيم إف سي

صعد تيم إف سي لدوري المحترفين بعد الانتصار على الألومونيوم بمباراة الترقي.

وأصبح تيم أول الصاعدين لدوري المحترفين خلال الموسم المقبل وفي انتظار تحديد فريقين آخرين.

وانتصر تيم على الألومونيوم بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب، بعد أن كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بدون أهداف.

ويقود محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق تدريب تيم خلال الموسم الحالي.

ويصعد 3 فرق من الدرجة الثانية ب إلى دوري المحترفين، بينما يهبط فريقين إلى الدرجة الثانية.

وفي المباراتين الأخرتين، يلعب كل من النصر ضد بورفؤاد وبلقاس سيتي ضد الأولمبي.

وضمن حتى الآن كل من القناة وبترول أسيوط الصعود من دوري المحترفين للدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

