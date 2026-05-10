انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(1) أرسنال.. فوز قاتل
الأحد، 10 مايو 2026 - 18:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وست هام وأرسنال في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.
انتهت
ق 90+8: إلغاء الهدف بسبب خطأ لصالح رايا.
ق 90+5: جووووووووول كالوم ويلسون بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع أرسنال لكن بعد تخطي الكرة لخط المرمى.
ق 83: جووووووووول تروسارد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 78: رايا يتصدى لانفراد ببراعة.
مباراة متوازنة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45: رأسية من تاتي أنقذها رايا بصعوبة.
ق 22: مافروبانوس مدافع أستون فيلا يبعد كرة من على خط المرمى.
ق 13: تسديدة خطيرة من كالافيوري بعيدة عن المرمى قليلا.
ق 9: رأسية من تروسارد ارتطمت في القائم ثم ارتدت له وضرب رأسية أرخى تصدى لها الحارس ببراعة.
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل