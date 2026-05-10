انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(1) أرسنال.. فوز قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وست هام وأرسنال في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

انتهت

ق 90+8: إلغاء الهدف بسبب خطأ لصالح رايا.

ق 90+5: جووووووووول كالوم ويلسون بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع أرسنال لكن بعد تخطي الكرة لخط المرمى.

ق 83: جووووووووول تروسارد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 78: رايا يتصدى لانفراد ببراعة.

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: رأسية من تاتي أنقذها رايا بصعوبة.

ق 22: مافروبانوس مدافع أستون فيلا يبعد كرة من على خط المرمى.

ق 13: تسديدة خطيرة من كالافيوري بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 9: رأسية من تروسارد ارتطمت في القائم ثم ارتدت له وضرب رأسية أرخى تصدى لها الحارس ببراعة.

انطلاق المباراة

