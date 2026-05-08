انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (68)-(66) الاتحاد.. انتصار في آخر الثواني

الجمعة، 08 مايو 2026 - 19:56

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في أولى مباريات نهائي الدوري المصري.

وتنطلق المباراة الأولى في الدور النهائي بين الأهلي والاتحاد اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويدير اللقاء تحكيميا: علي ساكاجي، جان سوفور روهاميريزا، وكينجسلي أوجيابورو.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور النهائي بنظام best of 5 حيث يحصل على اللقب الفريق الفائز في 3 مباريات.

نهاية اللقاء بفوز الأهلي 68-66

باقي 23 ثانية والأهلي متقدم 67-66

ق 1: 65-64 للأهلي

ق 4: 62-59 للاتحاد

نهاية الربع الثالث.. 53-46 للاتحاد

نهاية الربع الثاني.. 35-26 للاتحاد

ق 7: 18-14 للاتحاد

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول.. 14-11 للاتحاد السكندري

ق 2: 11-5 للاتحاد

بداية اللقاء

