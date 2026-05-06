استراحة أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (0)-(1) باريس سان جيرمان.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مواجهة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 على ملعب حديقة الإمارات.

ويلتقي الفائز في المباراة النهائية مع أرسنال على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست يوم 30 مايو.

ق 45+3: رأسية رائعة من جوناثان تاه بعد كرة ثاتبة نفذها كيميتش ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

ق 45+2: بطاقة صفراء لكفارتسخيليا لإضاعة الوقت.

ق 43: مرور رائع من موسيالا ليسدد ولكن الحارس سافنوف يتصدى، وبعد ثواني تصل الكرة مجددا إلى موسيالا ليسددها ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لباريس بقليل.

ق 34: الجماهير تلقي مقذوفات في الملعب وتوقف المباراة.

ق 33: كرة ثابتة من فيتينا لعبها على القائم البعيد ليتابعها جواو نيفيز ولكن نوير تألق وأبعدها إلى ركنية

ق 32: بطاقة صفراء لـ ستانيسيتش بعد تدخل قوي على ديمبيلي.

ق 32: مطالبات بضربة جزاء بعد لمس جواو نيفيز الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.. واعتراضات كبيرة من اللاعبين والجماهير

ق 30: مطالبات من لاعبي بايرن ميونيخ بإشهار البطاقة الصفراء الثانية لنونو مينديش نتيجة لمس الكرة باليد، ولكن الحكم لا يستجيب وسط اعتراضات كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني.

ق 27: مرور رائع من أوليسي من الجانب الأيمن ليسدد على طريقة R2 ولكن ذهبت أعلى العارضة بقليل.

ق 26: اصطدام قوي بين نونو مينديش وأوباميكانو ليسقط الظهير الأيسر لباريس.

ق 22: مرور رائع من لويس دياز أمام زائير إيمري ليسدد ولكن كرته ذهبت أعلى العارضة.

ق 21: كفارتسخيليا يسدد من خارج منطقة الجزاء ولكن اصطدمت بالدفاع لتصل إلى يد مانويل نوير.

ق 15: ارتدت الكرة سريعا إلى باريس سان جيرمان ليقود كفارتسخيليا هجمة سريعة ولكن دفاع بايرن يبعد الكرة إلى ركنية.

ق 15: فرصة خطيرة من الجانب الأيسر يمر لويس دياز بطريقة رائعة ليلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن فيتينا ونونو مينديش تدخلا قبل وصول الكرة إلى موسيالا وأوليسي

ق 10: هجمة خطيرة لبايرن ميونيخ، بعد تمريرة من موسيالا إلى هاري كين داخل منطقة الجزاء، ولكن باتشو مدافع باريس سان جيرمان يتدخل ويفسد الهجمة البافارية.

ق 8: بطاقة صفراء لنونو مينديش بعد تدخل قوي على مايكل أوليسي.

ق 3: جوووووول أول مبكر عن طريق عثمان ديمبيلي بتسديدة قوية بعد كرة عرضية من كفارتسخيليا.

بداية المباراة