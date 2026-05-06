استراحة أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (0)-(1) باريس سان جيرمان.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 21:50

كتب : FilGoal

ديمبيلي - باريس سان جيرمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مواجهة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 على ملعب حديقة الإمارات.

ويلتقي الفائز في المباراة النهائية مع أرسنال على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست يوم 30 مايو.

ق 45+3: رأسية رائعة من جوناثان تاه بعد كرة ثاتبة نفذها كيميتش ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

ق 45+2: بطاقة صفراء لكفارتسخيليا لإضاعة الوقت.

ق 43: مرور رائع من موسيالا ليسدد ولكن الحارس سافنوف يتصدى، وبعد ثواني تصل الكرة مجددا إلى موسيالا ليسددها ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لباريس بقليل.

ق 34: الجماهير تلقي مقذوفات في الملعب وتوقف المباراة.

ق 33: كرة ثابتة من فيتينا لعبها على القائم البعيد ليتابعها جواو نيفيز ولكن نوير تألق وأبعدها إلى ركنية

ق 32: بطاقة صفراء لـ ستانيسيتش بعد تدخل قوي على ديمبيلي.

ق 32: مطالبات بضربة جزاء بعد لمس جواو نيفيز الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.. واعتراضات كبيرة من اللاعبين والجماهير

ق 30: مطالبات من لاعبي بايرن ميونيخ بإشهار البطاقة الصفراء الثانية لنونو مينديش نتيجة لمس الكرة باليد، ولكن الحكم لا يستجيب وسط اعتراضات كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني.

ق 27: مرور رائع من أوليسي من الجانب الأيمن ليسدد على طريقة R2 ولكن ذهبت أعلى العارضة بقليل.

ق 26: اصطدام قوي بين نونو مينديش وأوباميكانو ليسقط الظهير الأيسر لباريس.

ق 22: مرور رائع من لويس دياز أمام زائير إيمري ليسدد ولكن كرته ذهبت أعلى العارضة.

ق 21: كفارتسخيليا يسدد من خارج منطقة الجزاء ولكن اصطدمت بالدفاع لتصل إلى يد مانويل نوير.

ق 15: ارتدت الكرة سريعا إلى باريس سان جيرمان ليقود كفارتسخيليا هجمة سريعة ولكن دفاع بايرن يبعد الكرة إلى ركنية.

ق 15: فرصة خطيرة من الجانب الأيسر يمر لويس دياز بطريقة رائعة ليلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن فيتينا ونونو مينديش تدخلا قبل وصول الكرة إلى موسيالا وأوليسي

ق 10: هجمة خطيرة لبايرن ميونيخ، بعد تمريرة من موسيالا إلى هاري كين داخل منطقة الجزاء، ولكن باتشو مدافع باريس سان جيرمان يتدخل ويفسد الهجمة البافارية.

ق 8: بطاقة صفراء لنونو مينديش بعد تدخل قوي على مايكل أوليسي.

ق 3: جوووووول أول مبكر عن طريق عثمان ديمبيلي بتسديدة قوية بعد كرة عرضية من كفارتسخيليا.

بداية المباراة

