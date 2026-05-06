خبر في الجول - جهاز المنتخب يستقر على موعد انطلاق المعسكر الأخير استعدادا لكأس العالم

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 19:23

كتب : محمد جمال

منتخب مصر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على موعد انطلاق المعسكر الأخير استعدادا لكأس العالم.

وعلم FilGoal.com، أن حسام حسن مدرب المنتخب، قرر انطلاق المعسكر يوم 21 مايو بكامل قوامه الرئيسي.

وحددت رابطة الأندية المحترفة موعد الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على اللقب من الدوري المصري.

ويتنافس الزمالك وبيراميدز والأهلي على لقب الدوري المصري في الجولة الأخيرة.

وستقام المباريات الـ 3 يوم 20 مايو الجاري، وستبدأ في الثامنة مساءً بنفس التوقيت.

وتأجلت المباريات الـ 3 ليوم 20 بدلا من 15 مايو بسبب خوض الزمالك مباراتي نهائي الكونفدرالية يومي 9 و16 مايو، وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة على اللقب.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا بكأس العالم.

ويلتقي المنتخب المصري وديا أمام روسيا يوم 29 مايو على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما يلتقي المنتخب أمام البرازيل في آخر ودياته قبل كأس العالم يوم 6 يونيو.

ويشارك المنتخب المصري في كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ بعد مشاركاته في نسخ 1934، و1990، و2018.

