انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(0) بتروجت.. 3 نقاط ثمينة
الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 16:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي أمام بتروجت بمسابقة الدوري.
ويلعب الإسماعيلي ضد بتروجت ضد الجولة السابعة من المرحلة النهائية (مجموعة تحديد الهابطين).
لمتابعة مباراة الإسماعيلي أمام بتروجت دقيقة بدقيقة من هنا.
نهاية المباراة
ق90+6 أنور صقر يسجل هدف في الوقت القاتل بعد تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى
بداية الشوط الثاني
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ق28 تسديدة قوية رائعة من بدر موسى لاعب بتروجت من خارج منطقة الجزاء نحو المرمى ولكن تصطدم في العارضة ومن ثم أخرجها الحارس الى ركنية.
ق25 بركات حجاج لاعب بتروجت أرسل كرة عرضية طويلة من منتصف الملعب نحو منطقة الجزاء ولكن تصدى الحارس عبد الله جمال قبل أن تكون خطرة على المرمى.
انطلاق المباراة
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