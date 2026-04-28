جدو: تفهمت غضب تريزيجيه بعد المباراة.. وغياب إمام عاشور أراحنا في بيراميدز

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 15:16

كتب : FilGoal

محمد ناجي جدو - بيراميدز

محمد ناجي جدو - بيراميدز

أعرب محمد ناجي "جدو" مدرب بيراميدز عن تفهمه لغضب محمود حسن "تريزيجيه" عقب المواجهة التي جمعت بين الفريقين في الدوري.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في مرحلة المنافسة على اللقب، وعقب المباراة ذهب جدو لمصافحة تريزيجيه الذي خرج غاضبا.

وكشف جدو عبر قناة إم بي سي مصر: "لم أتوقع الفوز 3-0 أمام الأهلي، لكن الحمد لله نجحنا في تحقيق انتصار ثمين يعيدنا للمنافسة على اللقب، خاصة بعد خسارة أراها غير مستحقة أمام الزمالك".

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وبسؤاله عن لقطته مع تريزيجيه أجاب "رأيته عقب المباراة فذهبت لمصافحته وتمنيت له حظا أوفر، وطبيعي أن يكون غاضب بعد الخسارة 3-0 خاصة أن جماهير الأهلي كانت آمالها كبيرة للعودة للمنافسة، وتقبلت غضبه بسبب حزنه من النتيجة وهو مثل أخي الأصغر".

وشدد جدو "الدوري لم يحسم بعد والمنافسة ستستمر في الثلاث جولات المقبلة ويمكن للأهلي العودة مرة أخرى بشكل طبيعي".

وأوضح "صافحت لاعبي الأهلي عقب المباراة وأشعر بهم وتمنيت لهم التوفيق فيما هو قادم".

واختتم جدو تصريحاته "غياب إمام عاشور عن التشكيل الأساسي كان راحة بالنسبة لنا في بيراميدز خاصة في وسط الملعب، وكان تركيزنا الأكبر مع محمود تريزيجيه لأنه الأخطر في الأهلي هذا الموسم".

ورفع بيراميدز رصيده لـ 47 نقطة انفرد بها بالمركز الثاني فيما ظل الأهلي ثالثا برصيد 44 نقطة.

ويتربع الزمالك على قمة الدوري المصري 50 نقطة.

ولأول مرة يفوز بيراميدز على الأهلي في الدوري المصري ذهابا وإيابا منذ موسم 2018-19.

ويعد الفوز 3-0 هو أكبر انتصار لبيراميدز على الأهلي بعدما حققه من قبل في موسم 2022-23.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً، فيما سيحل بيراميدز ضيفا على إنبي قبلها في الخامسة عصرًا.

الدوري المصري بيراميدز تريزيجيه جدو
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