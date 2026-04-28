مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

تلعب مباريات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لتجنب الهبوط من الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر تلعب مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ.

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الدوري المصري

بتروجت × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت.

زد × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت ماكس.

كهرباء الإسماعيلية × البنك الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت ماكس.

المقاولون العرب × غزل المحلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت.

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان × بايرن ميونيخ.. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.