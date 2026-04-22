التشكيل - بادجي يعود لقيادة سموحة.. وثلاثي في هجوم سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 19:15

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - سموحة

سيراميكا كليوباترا - سموحة

يعود بابي بادجي لقيادة هجوم سموحة في مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة من مرحلة اللقب للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الثامنة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وغاب المهاجم السنغالي عن لقاء الأهلي في الجولة الماضية بسبب تعرضه للطرد أمام إنبي في الجولة الأولى.

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وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: كريم الدبيس – رجب نبيل – جاستس أرثر – سعد سمير

الوسط: عمرو السولية – أحمد بلحاج – إبراهيم محمد

الهجوم: صديق أوجولا – فاخري لاكاي – محمد عبد الله

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فيما جاء تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: هشام حافظ – محمد مصطفى – محمد رجب – يوسف عفيفي

الوسط: سمير فكري - عمرو السيسي– أتدجيكو سامادو – صامويل أمادي

الهجوم: بابي بادجي – حسام أشرف

May be an image of ‎text that says '‎19 -SINCE- 49 1 2 21 24 12 تشكيل المباراة الهاني سليمان C هشام حافظ ميدو مصطفي محمد رجب يوسف عفيفي عمرو السيسي سمير فكري سامادو 23 صامويل أمادي 20 بابي بادچي حسام أشرف 7 KELME 8 15 9 SMOUASC AOSMOUHASC fo MOUHA EPL CLEOPATRA دورك Mile‎'‎

ويحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 40 نقطة من مباراتين في المرحلة النهائية.

فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة من مباراتين أيضا.

سموحة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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