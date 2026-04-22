سكاي: ميلان يضغط للتعاقد مع جوريتسكا

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 14:06

كتب : FilGoal

ليون جوريتسكا

كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن رغبة ميلان في التعاقد مع ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونيخ.

وفقا للصحفي جيانلوكا دي مارزيو فإن ميلان يضغط للتعاقد مع اللاعب وتسير المفاوضات بشكل إيجابي.

صاحب الـ 31 عاما سيترك بايرن ميونيخ عقب نهاية الموسم الحالي بنهاية تعاقده، ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

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ويعتقد ميلان أن جوريتسكا هو الصفقة المناسبة لدعم النادي وفقا لأسلوبه.

ويلعب جوريتسكا مع بايرن ميونيخ منذ عام 2018 بعد أن انضم إليه قادما من شالكة.

وشارك جوريتسكا منذ بداية الموسم الحالي في 41 مباراة وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين.

ويحتل ميلان حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي واقترب من حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ليون جوريتسكا بايرن ميونيخ ميلان
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