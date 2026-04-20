الأهلي يعلن مقاطعة قناة مودرن واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 18:43

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي مقاطعة قناة مودرن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

وجاء إعلان الأهلي كالآتي: "قررت إدارة النادي مقاطعة قناة «مودرن MTI» وعدم التعاون معها، ومنع ظهور أي من عناصر منظومة الأهلي على شاشتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات المعنية بما يحفظ حقوق النادي ومجلس إدارته تجاه ما جاء في بيان القناة وبثته في برامجها".

وأعلن النادي الأهلي تقدمه ببلاغ إلى النائب العام وشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة "مودرن MTI" لقيامها بنشر أخبار كاذبة عن النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب.

وأصدرت قناة مودرن MTI بيانا رسميا بشأن شكوى النادي الأهلي ضد القناة.

وجاء بيان قناة مودرن بشأن شكوى النادي الأهلي كالآتي:

"تؤكد قناة مودرن كامل احترامها وتقديرها للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، كما تؤكد القناة تقديرها الكامل لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجميع رموز الرياضة المصرية".

"وفيما يتعلق بالبيان الصادر عن النادي الأهلي، توضح إدارة القناة أنها بشكل عام وبرنامج (مودرن سبورتس) بشكل خاص، تلتزم بتحري الدقة الكاملة في نشر الأخبار، وذلك من خلال الاعتماد على مصادر موثوقة للغاية، بما يتماشى مع سياسة القناة التي تقوم على عدم إثارة الفتن أو نشر الأخبار المغلوطة، وهو نهج ثابت في كافة برامجها".

"وتود إدارة القناة أن توضح أن الخبر المتعلق بمحمود الخطيب والذي تم تناوله خلال البرنامج عبر الإعلامي هاني حتحوت، جاء استنادا إلى مصدر من داخل مجلس إدارة النادي الأهلي والذي أكد صحة المعلومة قبل عرضها على الهواء".

"وتجدد إدارة القناة تأكيدها على كامل الاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره ونادي الزمالك وجماهيره وكافة الأندية المصرية وجماهيرها وجميع رموز الرياضة في مصر".

الأهلي قناة مودرن
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