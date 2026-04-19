خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة السادسة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري
الأحد، 19 أبريل 2026 - 23:24
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر الجولة السادسة من المرحلة النهاية لتفادي الهبوط من الدوري المصري.
وستقام الجولة بين أيام الخميس والجمعة والسبت المقبل.
الخميس 23 أبريل
5:00 – المقاولون العرب × الاتحاد: استاد المقاولون العرب
8:00 – غزل المحلة × بتروجيت: استاد غزل المحلة
الجمعة 24 أبريل
5:00 – فاركو × الجونة: استاد برج العرب
5:00 – البنك الأهلي × زد: استاد القاهرة
8:00 – الإسماعيلي × مودرن سبورت: استاد الإسماعيلية
8:00 – طلائع الجيش × كهرباء الإسماعيلية: استاد جهاز الرياضة
ويتصدر وادي دجلة ترتيب المرحلة بعد نهاية الجولة الخامسة برصيد 38 نقطة.
فيما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 14 نقطة.
يذكر أن آخر 4 فرق في الترتيب تهبط إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.
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