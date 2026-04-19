خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة السادسة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري

الأحد، 19 أبريل 2026 - 23:24

كتب : FilGoal

فرانك بولي - وادي دجلة

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر الجولة السادسة من المرحلة النهاية لتفادي الهبوط من الدوري المصري.

وستقام الجولة بين أيام الخميس والجمعة والسبت المقبل.

لحجز تذاكر المباراة من هنا.

الخميس 23 أبريل

5:00 – المقاولون العرب × الاتحاد: استاد المقاولون العرب

8:00 – غزل المحلة × بتروجيت: استاد غزل المحلة

الجمعة 24 أبريل

5:00 – فاركو × الجونة: استاد برج العرب

5:00 – البنك الأهلي × زد: استاد القاهرة

8:00 – الإسماعيلي × مودرن سبورت: استاد الإسماعيلية

8:00 – طلائع الجيش × كهرباء الإسماعيلية: استاد جهاز الرياضة

ويتصدر وادي دجلة ترتيب المرحلة بعد نهاية الجولة الخامسة برصيد 38 نقطة.

فيما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 14 نقطة.

يذكر أن آخر 4 فرق في الترتيب تهبط إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

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