الهداف التاريخي وأسرع هاتريك.. ماذا قدم صلاح في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 23:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - دوري أبطال أوروبا

ودع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وخسر ليفربول ذهابا في العاصمة الفرنسية بهدفين نظيفين.

وكانت تلك المباراة الأخيرة لصلاح بقميص ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
ليلة صلاح الأخيرة في دوري الأبطال؟.. باريس إلى نصف النهائي بثنائية مكررة أمام ليفربول تشكيل ليفربول - صلاح بديل.. وعودة إيزاك لمواجهة سان جيرمان مباريات صلاح المتبقية مع ليفربول "دربي وقمة وختام في أنفيلد"

وأعلن صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاهم داخل جدران أنفيلد.

ولم يعلن صلاح عن وجهته المقبلة وسط اهتمام من الدوريين السعودي والأمريكي.

وشارك صلاح في 97 مباراة بدوري أبطال أوروبا بقمصان بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وروما الإيطالي، ثم الفترة الأطول بقميص ليفربول.

لعب صلاح 83 مباراة في دوري الأبطال بقميص ليفربول، و7 مباريات مع روما، ومباراتين بقميص تشيلسي، بالإضافة إلى 6 مباريات مع بازل.

إجمالا سجل النجم المصري 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا (47 هدفا مع ليفربول، وهدف مع روما، وهدفين مع بازل)، وقدم 21 تمريرة حاسمة (20 بقميص ليفربول، ومساهمة واحدة مع روما).

ويتصدر صلاح قائمة الهدافين الأفارقة في دوري الأبطال متفوقا على ديديه دروجبا 44 هدفا الهداف السابق للأفارقة في البطولة الأوروبية.

كما يعد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا.

كما نجح صلاح في تسجيل أكثر عدد من الأهداف بموسم واحد في دوري أبطال أوروبا (11 هدفًا.. موسم 2017 - 2018) بالتساوي مع روبرتو فيرمينو

كما سجل صلاح أسرع هاتريك تاريخ دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول أمام رينجرز الأسكتلندي في 12 أكتوبر 2022 خلال 6 دقائق و12 ثانية.

صلاح دخل بديلا في الدقيقة 68 وسجل أهدافه الثلاثة في الدقائق 75، 80، و81.

وتوج صلاح ببطولة دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة عام 2019 حين قاد فريقه للفوز أمام توتنام هوتسبير في المباراة النهائية ونجح في تسجيل هدف.

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
سان جيرمان يستعيد حكيمي وديمبيلي قبل نهائي دوري الأبطال باقي 7 مقاعد.. الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ومواجهات نارية مبكرة فابريجاس: كومو في دوري الأبطال إنجاز تاريخي.. وأتعلم كل يوم كأنني في جامعة كرة القدم سان جيرمان يوضح تفاصيل إصابة ديمبلي قبل أيام من نهائي دوري الأبطال إثارة قبل الجولة الأخيرة.. نابولي يحسم مقعده في دوري الأبطال وخسارة تُبعد يوفنتوس إنريكي: لا أفكر في الماضي.. وأركز على كتابة التاريخ بتحقيق أبطال أوروبا ذا أثلتيك: إصابة بن وايت في الركبة وموقفه من مواجهة سان جيرمان وكأس العالم أدار مباراتين لأرسنال.. دانيال سيبرت حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
تشكيل روسيا - اختيارات محلية ضد مصر.. وثلاثي في الهجوم 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: برناردو سيلفا يقترب من برشلونة قبل كأس العالم 36 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل مصر - عبد المنعم أساسي في الدفاع.. ومرموش يقود الهجوم ضد روسيا 52 دقيقة | منتخب مصر
لا فوز في الإسماعيلية.. الإسماعيلي ينهي الموسم بالخسارة أمام فاركو ساعة | الدوري المصري
الرياضية: وصول سعود عبد الحميد لمعسكر السعودية في أمريكا ساعة | في المونديال
مباشر أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0)-(0) تنزانيا.. الحارس يمنع هدفا لدانيال ساعة | منتخب مصر
أسطورة بلجيكا لـ في الجول: صلاح التهديد الأكبر.. ومصر قادرة على مفاجأة الجميع في المونديال ساعة | في المونديال
راسينج يكشف موعد الكشف الطبي لـ بلال عطية.. ومدة التعاقد ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي 2 خبر في الجول - حسام أشرف يعود إلى الزمالك 3 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم 4 قائمة إسبانيا - تواجد يامال وجافي.. وغياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة
/articles/527258/الهداف