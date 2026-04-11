الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقناة الناقلة

السبت، 11 أبريل 2026 - 22:30

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يواصل الأهلي مبارياته في الدوري المصري وذلك بعد الفوز على سموحة.

وفاز الأهلي على سموحة 2-1 في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لمجموعة المنافسة على لقب الدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثالث بجدول الترتيب بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

أخبار متعلقة:
التعادل الخامس تواليا.. سيراميكا كليوباترا يفرط في تفوقه على إنبي ويتقاسما النقاط في الـ+90.. طاهر ينقذ الأهلي ويمنح الأحمر فوزا قاتلا أمام سموحة نبيل عماد ينتصر.. النجمة يفوز على نيوم بقيادة حجازي

وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر والذي يتبقى له مباراة.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد بيراميدز.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي

وتقام مباراة بيراميدز والأهلي يوم الإثنين الموافق 27 أبريل الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

وتقام على استاد الدفاع الجوي.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الأهلي الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة بيع لاعبين لحل قضايا النادي وائل جمعة: تلبية نداء الأهلي واجب.. وشكرا قطر خبر في الجول - رغم عرضي مودرن والاتحاد.. سيد عيد يجدد تعاقده مع بتروجت خبر في الجول - سامي قمصان يجدد تعاقده مع المقاولون العرب لمدة موسم مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول نظام موسم 2026-27 لـ الدوري المصري وكيل توروب: الأهلي أنهى الأمور بطريقة محترفة.. ولم يكن في نيتنا الوصول لـ فيفا وليد سليمان: الحياة محطات.. ومسيرة الحب والانتماء للأهلي لن تتوقف الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: لن أجري تعديلات كثيرة أمام مصر.. وهذا موعد عودة نيمار 7 دقيقة | في المونديال
شيلتون وبارتيز على قمة عرش الشباك النظيفة في كأس العالم 30 دقيقة | في المونديال
مواهب كأس العالم - جيلبيرتو مورا.. الطفل الذي اقتحم أبواب المونديال وأعاد الأمل للمكسيك 33 دقيقة | في المونديال
الأهلي السعودي ينفي رحيل ديميرال 48 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة بيع لاعبين لحل قضايا النادي ساعة | الدوري المصري
آس تكشف صفقة بيريز المنتظرة ساعة | الكرة الأوروبية
يامال لاعب الموسم في الدوري الإسباني ساعة | الكرة الأوروبية
دي لا فوينتي: اختبرنا عناصر جديدة وحققنا أهدافنا.. ويامال يسير وفق خطة محددة 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه 4 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم
/articles/527037/الدوري-المصري-موعد-مباراة-بيراميدز-والأهلي-والقناة-الناقل