قطع الطريق على برشلونة وريال مدريد.. دورتموند يعلن تمديد عقد شلوتربيك
الجمعة، 10 أبريل 2026 - 16:59
كتب : FilGoal
أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني تمديد عقد لاعبه نيكو شلوتربيك.
نيكو شلوتيربيك
النادي : بوروسيا دورتموند
وكشف دورتموند عبر موقعه الرسمي، عن تمديد عقده حتى 2031.
وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، أن شلوتربيك سيصبح من بين أعلى اللاعبين أجرًا في النادي.
وارتبط شلوتربيك بعدد من الأندية الأوروبية في ظل اقتراب عقده القديم من نهايته في صيف 2027.
وكان دورتموند قد تعاقد مع شلوتربيك قادما من فريبورج في صيف 2022 مقابل 20 مليون يورو.
وذكرت صحيفة آس الإسبانية، سابقا أن برشلونة وريال مدريد الإسبانيين يتصارعان على ضم المدافع الألماني.
ولعب شلوتربيك هذا الموسم 31 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع هدفين.
