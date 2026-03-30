سكالوني: ميسي سيبدأ مباراة زامبيا

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين، أن ليونيل ميسي سيبدأ أساسيًا في المباراة الودية أمام منتخب زامبيا، والتي ستقام على ملعب لا بومبونيرا.

وقال سكالوني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "ليونيل ميسي سيبدأ المباراة غدًا، وستكون اختبارًا جادًا لفريقنا على أعلى مستوى ممكن".

وتمثل المباراة فرصة لميسي للتسجيل في مرمى منتخب لم يسبق له مواجهته خلال مسيرته.

ومن المنتظر أن يخوض ميسي مباراته الدولية رقم 198، ليصبح على بعد مباراتين فقط من دخول قائمة اللاعبين الذين خاضوا 200 مباراة دولية، إلى جانب بدر المطوع وكريستيانو رونالدو.

ورغم تأكيد مشاركته أمام زامبيا، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ميسي سيشارك في كأس العالم المقبل.

ولم يحسم الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات قراره بشأن خوض نسخة سادسة من البطولة، بعد مرور 20 عامًا على ظهوره الأول فيها.

وكان سكالوني قد أكد الأسبوع الماضي أنه سيفعل "كل ما بوسعه" من أجل تواجد ميسي في البطولة، لكن القرار النهائي سيظل بيد اللاعب.

وفي حال قرر المشاركة، سيتعين على الجهاز الفني تحديد أفضل طريقة للاستفادة منه، سواء بالاعتماد عليه كأساسي أو استخدامه كورقة رابحة من على مقاعد البدلاء.

وانضم ميسي إلى معسكر منتخب الأرجنتين بعد بداية قوية لموسم 2026 مع إنتر ميامي، حيث سجل 5 أهداف في أول 6 مباريات، من بينها هدف في الفوز 3-2 على نيويورك سيتي قبل فترة التوقف الدولي.

وشارك اللاعب البالغ 38 عامًا كبديل فقط في المباراة الودية أمام منتخب موريتانيا يوم السبت، حيث فضل سكالوني الاعتماد على ثلاثي هجومي مكون من نيكو باز ونيكولاس جونزاليس وخوليان ألفاريز.

ودخل ميسي في الشوط الثاني والنتيجة تشير إلى تقدم الأرجنتين 2-0، لكنه لم يتمكن من ترك بصمة في أداء باهت نسبيًا للفريق، والذي شهد تسجيل هدف متأخر للضيوف.

ويواصل منتخب الأرجنتين استعداداته لكأس العالم 2026 بمواجهة زامبيا، حيث تقام المباراة على ملعب لا بومبونيرا الخاص بنادي بوكا جونيورز.