انتهت كرة سلة - الأهلي (89)-(79) الاتصالات.. انتصار الأحمر

يلعب الأهلي أمام الاتصالات في ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي دوري رجال كرة السلة.

وكان الاتصالات قد فاز في المباراة الأولى ليتقدم في السلسلة بنتيجة 1-0.

نهاية المباراة بفوز الأهلي 89-79

ق1:02 عودة الأهلي والتقدم 86-74 ووقت مستقطع للاتصالات

ق1:45 تقدم الأهلي 82-74

ق3:30 إيهاب أمين يسجل وتقدم الأهلي 79-70

ق4:57 الفارق يتقلص أكثر وتقدم الأهلي 74-67

ق8:00 الاتصالات يواصل صحوته وتقدم الأهلي 69-59

ق:8:50 ثلاثيتان من الاتصالات يشعلان المباراة ويقلصان الفارق 69-57

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 69-51

ق2:52 تقلص الفارق وتقدم الأهلي 63-46

ق6:30 تقدم الأهلي 58-33

ق6:40 بكاء إيهاب أمين بعد إصابة قوية في الوجه عقب كرة مشتركة مع حمد فتحي

ق7:30 الأهلي يتقدم 52-33

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 46-30

ق3:15 تقدم الأهلي 40-26

ق6:30 ثلاثية عمرو الجندي وتقدم الأهلي 33-24

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الأهلي 25-17

ق0:30 تقدم الأهلي 23-17

ق4:50 تقدم الأهلي 12-9 بثلاثية جديدة

ق6:30 التعادل 9-9

الفترة الأولى

انطلاق المباراة