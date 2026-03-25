انتهت كرة سلة - الأهلي (89)-(79) الاتصالات.. انتصار الأحمر
الأربعاء، 25 مارس 2026 - 20:33
كتب : محمد سمير
يلعب الأهلي أمام الاتصالات في ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي دوري رجال كرة السلة.
وكان الاتصالات قد فاز في المباراة الأولى ليتقدم في السلسلة بنتيجة 1-0.
نهاية المباراة بفوز الأهلي 89-79
ق1:02 عودة الأهلي والتقدم 86-74 ووقت مستقطع للاتصالات
ق1:45 تقدم الأهلي 82-74
ق3:30 إيهاب أمين يسجل وتقدم الأهلي 79-70
ق4:57 الفارق يتقلص أكثر وتقدم الأهلي 74-67
ق8:00 الاتصالات يواصل صحوته وتقدم الأهلي 69-59
ق:8:50 ثلاثيتان من الاتصالات يشعلان المباراة ويقلصان الفارق 69-57
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 69-51
ق2:52 تقلص الفارق وتقدم الأهلي 63-46
ق6:30 تقدم الأهلي 58-33
ق6:40 بكاء إيهاب أمين بعد إصابة قوية في الوجه عقب كرة مشتركة مع حمد فتحي
ق7:30 الأهلي يتقدم 52-33
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 46-30
ق3:15 تقدم الأهلي 40-26
ق6:30 ثلاثية عمرو الجندي وتقدم الأهلي 33-24
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى بتقدم الأهلي 25-17
ق0:30 تقدم الأهلي 23-17
ق4:50 تقدم الأهلي 12-9 بثلاثية جديدة
ق6:30 التعادل 9-9
الفترة الأولى
انطلاق المباراة