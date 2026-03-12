ردا على وعود فونت.. وكيلة هالاند: لا تواصل مع برشلونة أو أي مرشح لرئاسته

الخميس، 12 مارس 2026 - 17:28

كتب : FilGoal

هالاند - مانشستر سيتي

ردت رافاييلا بيمينتا وكيلة إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي على الوعود التي أطلقها فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة بإمكانية التعاقد مع الدولي النرويجي.

وقالت بيمينتا في تصريحات لبرنانج إل شيرنجيتو: "لقد قلت كثيرًا أننا نكن احترامًا كبيرًا لبرشلونة، لكن لم يكن هناك أي تواصل لا مع إرلينج هالاند ولا معي، ولا مع إدارة برشلونة أو أي مرشح لرئاسته حول أي صفقة محتملة".

وأضافت "بالإضافة إلى ذلك، هالاند جدد عقده مع سيتي قبل عدة أشهر، وهو سعيد جدا في مانشستر سيتي، وكل شيء يسير على ما يرام".

أخبار متعلقة:
لابورتا: تصريحات تشافي أحزنتني.. وفليك يحقق الانتصارات بنفس اللاعبين الذين خسروا معه صدام انتخابي في برشلونة.. لابورتا يتهم فونت بتشويه سمعة النادي لابورتا: لا تعاقدات جديدة في الصيف إلا إذا وجدنا اللاعب المناسب تأكد جاهزية هالاند لمواجهة ريال مدريد الثانية على التوالي.. حمزة عبد الكريم في قائمة شباب برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا

وأتمت وكيلة هالاند "ليس هناك ما يستدعي الحديث عن أي انتقال طالما أن الوضع الحالي في مانشستر سيتي جيد جدًا".

ويمتد عقد هالاند مع سيتي حتى صيف 2034.

فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة وعد بالتعاقد مع هالاند أثناء حملته الانتخابية.

ويتنافس الثنائي جوان لابورتا، وفيكتور فونت على رئاسة برشلونة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

وتقام انتخابات برشلونة يوم الأحد المقبل.

برشلونة مانشستر سيتي إرلينج هالاند فيكتور فونت
نرشح لكم
لابورتا يعلن استمرار رافينيا وضم أديمي.. وحقيقة العرض لضم ألفاريز خبر في الجول – الأهلي يدرس تعديل موعد معسكر إسبانيا بسبب مواجهة برشلونة المحتملة برشلونة لـ في الجول: نقترب من التوصل لاتفاق مع الأهلي للمشاركة في كأس جامبر كأس العالم - رقم قياسي لـ ريال مدريد.. وبرشلونة يتصدر ممثلي نصف النهائي موندو ديبورتيفو: أياكس يهدد بإيقاف صفقة تير شتيجن بسبب التأخير سبورت: الهلال ينفي التفاوض مع رافينيا.. وبرشلونة يتمسك باستمراره دورتموند يمهد لرحيل أديمي لـ برشلونة سبورت: فليك يحسم مستقبل بردجي.. وبرشلونة يفتح الباب أمام رحيله
أخر الأخبار
لابورتا يعلن استمرار رافينيا وضم أديمي.. وحقيقة العرض لضم ألفاريز ساعة | الدوري الإسباني
زيكو: واجهت أستراليا "وأنا مطبق".. وحسام حسن حاول ضمي في 2022 2 ساعة | في المونديال
مروان عطية يكشف ما حدث خلال هدف زيكو الملغي ضد الأرجنتين 2 ساعة | في المونديال
مروان عطية: صلاح شخصية عظيمة.. والكثير من الناس تصحتني بعدم الانضمام لـ الأهلي 2 ساعة | في المونديال
شوبير: باركت للاعبي الزمالك الفوز بالدوري.. ونخاف التصدي لتسديدات مرموش 3 ساعة | في المونديال
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل احتفالية منتخب مصر في استاد القاهرة 3 ساعة | في المونديال
ياسر إبراهيم: أطلب من الجماهير الثقة في منتخب مصر.. وصلاح شخصية قيادية 3 ساعة | في المونديال
ياسر إبراهيم: تعرضنا للظلم ضد الأرجنتين.. وعانيت من سوء توفيق في الهدف الأول 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين