تشكيل مانشستر سيتي - عودة هالاند أمام نوتنجهام.. وفودين وشرقي أساسيان

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 20:25

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - دومينيك سوبوسلاي - مانشستر سيتي - ليفربول

عاد إيرلينج هالاند لقيادة هجوم مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويستضيف مانشستر سيتي فريق نوتنجهام ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

وكان هالاند قد غاب عن مواجهة ليدز التي انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدف دون مقابل.

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ويجلس عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – مارك جيهي – ريان آيت نوري.

الوسط: بيرناردو سيلفا – رودري – فيل فودين.

الهجوم: أنطوان سيمينيو – إيرلينج هالاند - ريان شرقي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب.

ولعب مانشستر سيتي مباراة أقل من أرسنال.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 4 مباريات خاضهم الفريق بالدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي هالاند الدوري الإنجليزي
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