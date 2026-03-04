تشكيل أرسنال - تبديل وحيد من أرتيتا أمام برايتون.. وساكا يخوض المباراة رقم 300

أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تبديل وحيد على تشكيل فريقه الذي خاض به مباراة تشيلسي السابقة، أمام برايتون.

وأعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة برايتون على ملعب أمريكان إكسبريس، في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ودفع أرتيتا بـ موسكيرا بدلا من ويليام ساليبا الذي تعرض للإصابة.

ويخوض بوكايو ساكا المباراة رقم 300 له بقميص أرسنال في مختلف البطولات.