تشكيل أرسنال - تبديل وحيد من أرتيتا أمام برايتون.. وساكا يخوض المباراة رقم 300
الأربعاء، 04 مارس 2026 - 20:34
كتب : FilGoal
أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تبديل وحيد على تشكيل فريقه الذي خاض به مباراة تشيلسي السابقة، أمام برايتون.
فرانكو ماستانتونو
النادي : ريال مدريد
وأعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة برايتون على ملعب أمريكان إكسبريس، في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
ودفع أرتيتا بـ موسكيرا بدلا من ويليام ساليبا الذي تعرض للإصابة.
ويخوض بوكايو ساكا المباراة رقم 300 له بقميص أرسنال في مختلف البطولات.
ويبحث أرسنال عن مواصلة سلسلة المباريات بدون هزيمة ليصل للمباراة السابعة بدون انتصارات.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: دافيد رايا.
الدفاع: يوريان تيمبر - كريستيان موسكيرا - جابرييل ماجالايش - بييرو هينكابي.
الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي - إيبيريشي إيزي.
الهجوم: بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - جابرييل مارتنيلي.
ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، لكن أرسنال خاض مباراة مقدمة في الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون وانتهت بالتعادل 2-2.
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