بيلد: جوارديولا يتمسك باستمرار رودري رغم اهتمام ريال مدريد وبرشلونة

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 13:31

كتب : FilGoal

رودري - مانشستر سيتي

يتمسك بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي باستمرار لاعبه رودري داخل صفوف الفريق.

رودري هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وكان قد ارتبط اسم رودري خلال الفترة الماضية باهتمام من ريال مدريد وبرشلونة بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية عن رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب، مع اهتمام برشلونة بتدعيم صفوف الفريق به الصيف المقبل.

أخبار متعلقة:
إيدي هاو: مُحبط من ثنائية مانشستر سيتي في شباكنا الضغط على أرسنال مستمر.. مانشستر سيتي يشعل الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل تشكيل مانشستر سيتي – مرموش يقود الهجوم بجانب هالاند أمام نيوكاسل مؤتمر مدرب نيوكاسل: قادرون على الفوز أمام مانشستر سيتي.. وغياب ويسا وجيماريش

وأشار التقرير إلى تمسك جوارديولا باستمرار رودري في صفوف الفريق.

ويمتد عقد رودري مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، لكن تقارير إسبانية ربطته أكثر من مرة بالانتقال إلى ريال مدريد، كما يضعه برشلونة ضمن أهدافه المحتملة في الصيف.

وأوضح التقرير أن مستقبل اللاعب أيضا مرتبط بمصير جوارديولا نفسه، إذ تشير تقارير في إنجلترا إلى احتمالية رحيله بنهاية الموسم رغم استمرار عقده حتى 2027.

ويمثل رودري عنصرا أساسيا في وسط ملعب سيتي وذراعا ممدودة لمدربه داخل الملعب، لكن الإصابات لاحقته في الفترة الأخيرة.

ويبقى موقف النادي واضحا، حال استمرار جوارديولا فإن أولويته ستكون الإبقاء على رودري ضمن مشروع الفريق في المواسم المقبلة.

مانشستر سيتي رودري
نرشح لكم
هالاند يودع جوارديولا: شرف العمر أن أعمل مع الأفضل تياجو سيلفا يبدأ إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية.. وموقفه من الاعتزال رومانو: إيدرسون يوافق على مانشستر يونايتد.. والقرار النهائي بيد النادي بعد الهبوط.. وست هام يكشف موقف نونو سانتو من الاستمرار في تدريب الفريق رومانو: تشيلسي أخبر برشلونة برفضه التفاوض حول جواو بيدرو رومانو: ماريسكا وقع عقود تدريب مانشستر سيتي 3 سنوات رحلة الملك (9) – كيف عاش محمد صلاح موسمه الأخير المتقلب مع ليفربول تقرير: عرض من يوفنتوس لضم أليسون.. وليفربول يتمسك بحارسه
أخر الأخبار
هالاند يودع جوارديولا: شرف العمر أن أعمل مع الأفضل 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
لوكاكو: سنخوض كأس عالم بجيل يريد إثبات جدارته ساعة | في المونديال
بث مباشر BAL - الأهلي (38)-(46) تايجرز.. الربع الثاني ساعة | كرة سلة
سكالوني: ديبالا لاعب كبير.. والاختيارات تعتمد على الحاضر ساعة | في المونديال
Gaming - غياب منتخب مصر عن طور كأس العالم في FC 26 ساعة | Gamers
تياجو سيلفا يبدأ إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية.. وموقفه من الاعتزال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
تقرير يكشف لماذا لم يُقال زلاتان إبراهيموفيتش خلال تغييرات ميلان الإدارية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال 4 شيكو بانزا: جمهور الزمالك لا يوصف.. وأحب ثلاثي الأهلي
/articles/523925/بيلد-جوارديولا-يتمسك-باستمرار-رودري-رغم-اهتمام-ريال-مدري